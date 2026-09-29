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God of War Laufey pre-order lanceert met gloednieuwe trailer

Door Rudy Wijnberg
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God of War Laufey is sinds vandaag officieel te pre-orderen in de PlayStation Store. Reden voor nieuw beeldmateriaal, want de pre-orders worden geopend met een gloednieuwe trailer van God of War Laufey!

Faye, de echtgenote van Kratos, is in de eerdere games wellicht niet langer onder ons, maar in God of War Laufey is de krijgster absoluut nog actief. Hoewel je zou verwachten dat dit nieuwe deel een spin-off zou zijn, is het tegendeel waar. God of War Laufey maakt namelijk gewoon deel uit van de lore die in de loop der jaren is opgebouwd. In de game reizen we af naar het hiernamaals, waar Faye stuit op meerdere tegenstanders afkomstig uit diverse mythologieën. Uiteraard staat aan haar zijde een gelatineuze, pratende kubus die lijkt te dienen als metgezel.

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God of War Laufey is nu beschikbaar als digitale pre-order en kent een adviesprijs van €79,99 voor de base game en €89,99 voor de Digital Deluxe Edition. Inmiddels is de fysieke editie van God of War Laufey ook bij bol beschikbaar. God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027 exclusief voor PlayStation 5.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2683 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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God of War Laufey - PS5

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Packshot God of War Laufey
God of War Laufey

Ontwikkelaar

Santa Monica Studio

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

16 februari 2027

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
7 minuten geleden

Dit gaat zo vet worden!

0
Avatar Cab0211
Cab0211
lvl4 Reply Goblin
28 minuten geleden

Weet nog steeds niet wat ik hiervan moet vinden. God of War (2018) en Ragnarok vond ik echt waanzinnige games. Misschien dat ik de oude ook nog eens wil oppakken. Maar weet nog niet wat ik hiervan moet vinden. Wellicht wacht ik ditmaal de release even af, lees wat reviews en beslis daarna wel of ik hem haal of niet. Heb voorlopig toch nog meer dan genoeg liggen om te spelen, maar gezien de ontwikkelaar zal het wel weer een ijzersterke game worden ;)

0
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
30 minuten geleden

Ik heb met veel plezier alle God of War games gespeeld! Ik ga deze ook zeker spelen en hoop dat ie dezelfde hype bij mij kan losmaken als de vorige games! Santa Monica Studio’s kennende komt dat helemaal goed

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Jammer! Geen nieuwe beelden, maar de vorige gameplaytrailer een beetje ge-edit. Deze komt er sowieso dag 1 :)

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Day one.

0
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Zulke prijzen ben ik niet bereid te betalen voor een digitale game.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

De actie is weer dik in orde in ieder geval

0
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