God of War Laufey pre-order lanceert met gloednieuwe trailer
God of War Laufey is sinds vandaag officieel te pre-orderen in de PlayStation Store. Reden voor nieuw beeldmateriaal, want de pre-orders worden geopend met een gloednieuwe trailer van God of War Laufey!
Faye, de echtgenote van Kratos, is in de eerdere games wellicht niet langer onder ons, maar in God of War Laufey is de krijgster absoluut nog actief. Hoewel je zou verwachten dat dit nieuwe deel een spin-off zou zijn, is het tegendeel waar. God of War Laufey maakt namelijk gewoon deel uit van de lore die in de loop der jaren is opgebouwd. In de game reizen we af naar het hiernamaals, waar Faye stuit op meerdere tegenstanders afkomstig uit diverse mythologieën. Uiteraard staat aan haar zijde een gelatineuze, pratende kubus die lijkt te dienen als metgezel.
God of War Laufey is nu beschikbaar als digitale pre-order en kent een adviesprijs van €79,99 voor de base game en €89,99 voor de Digital Deluxe Edition. Inmiddels is de fysieke editie van God of War Laufey ook bij bol beschikbaar. God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027 exclusief voor PlayStation 5.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Nieuws
God of War Laufey pre-orders gaan morgen van start met diverse edities
Interesse in God of War Laufey en hoop je een toffe editie op de kop te tikken? Lees dan hier alles wat je moet weten over de pre-orders!19 reacties
-
Breaking!
God of War Laufey heeft een definitieve releasedatum te pakken
Na een hoop gespeculeer maakt Santa Monica Studio een einde aan het gegok door God of War Laufey eindelijk te voorzien van een releasedatum.108 reacties
-
Breaking!
Kratos neemt weer het voortouw in de volgende God of War
Santa Monica Studio maakt met Laufey een veel besproken zijsprong, maar in de volgende God of War game krijgt Kratos het weer voor het zeggen. Boy...56 reacties
-
Nieuws
God of War Laufey verschijnt fysiek op schijf en dus vóór 2028
Santa Monica Studio bevestigt dat God of War Laufey als fysieke release op schijf verschijnt. Daarmee wordt ook duidelijk dat de game vóór 2028 uitkomt.59 reacties
Weet nog steeds niet wat ik hiervan moet vinden. God of War (2018) en Ragnarok vond ik echt waanzinnige games. Misschien dat ik de oude ook nog eens wil oppakken. Maar weet nog niet wat ik hiervan moet vinden. Wellicht wacht ik ditmaal de release even af, lees wat reviews en beslis daarna wel of ik hem haal of niet. Heb voorlopig toch nog meer dan genoeg liggen om te spelen, maar gezien de ontwikkelaar zal het wel weer een ijzersterke game worden ;)
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.