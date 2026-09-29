God of War Laufey pre-order lanceert met gloednieuwe trailer

God of War Laufey is sinds vandaag officieel te pre-orderen in de PlayStation Store. Reden voor nieuw beeldmateriaal, want de pre-orders worden geopend met een gloednieuwe trailer van God of War Laufey!

Faye, de echtgenote van Kratos, is in de eerdere games wellicht niet langer onder ons, maar in God of War Laufey is de krijgster absoluut nog actief. Hoewel je zou verwachten dat dit nieuwe deel een spin-off zou zijn, is het tegendeel waar. God of War Laufey maakt namelijk gewoon deel uit van de lore die in de loop der jaren is opgebouwd. In de game reizen we af naar het hiernamaals, waar Faye stuit op meerdere tegenstanders afkomstig uit diverse mythologieën. Uiteraard staat aan haar zijde een gelatineuze, pratende kubus die lijkt te dienen als metgezel.

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God of War Laufey is nu beschikbaar als digitale pre-order en kent een adviesprijs van €79,99 voor de base game en €89,99 voor de Digital Deluxe Edition. Inmiddels is de fysieke editie van God of War Laufey ook bij bol beschikbaar. God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027 exclusief voor PlayStation 5.