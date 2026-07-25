God of War Laufey heeft een definitieve releasedatum te pakken
"Ergens in 2027, begin 2027", na een hoop speculeren kunnen we de geruchten en de speculatie omzetten naar keiharde feiten. God of War Laufey heeft namelijk een releasedatum te pakken, en het goede nieuws is dat de geruchten en voorspellingen aardig accuraat waren.
Tijdens een God of War panel op San Siego Comic Con ging de spreekwoordelijke kogel namelijk door de kerk. God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027, wat aardig in lijn ligt met de verwachtingen. Dat de game in 2027 zou verschijnen was al een gegeven, gezien de actiegame rondom Kratos' vrouw Faye nog fysiek komt te verschijnen, iets waarvan PlayStation heeft aangegeven dat men daar vanaf 2028 mee stopt.
Tijdens datzelfde panel liet Santa Monica Studio ook doorschemeren dat publiekslieveling Kratos nog niet is afgeschreven. Na Laufey mag de norse man namelijk weer aan de bak in een sequel. Nu kunnen we dus allemaal weer stoppen met boos zijn op Corey Barlog en zijn ontwikkelteam.
God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027, exclusief op PlayStation 5.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Dat wordt weer keuzes maken.
Zijn wel echt 3 dikke titels in 2 weken tijd. Fable, Tomb Raider en God of War 🤩.
Dit wordt een day 1 voor mij 💪
Geen idee hoe mensen dachten dat het over en uit was met Kratos? Tijdens de reveal van Laufey hintte ze al naar de volgende GoD of War game met Kratos. Ik moet eerlijk zeggen dat de gameplay stijl van Laufey mij veel beter oogt.
Nice om zo grote game al in februari te mogen spelen. Ondanks dat sommige kritisch zijn ik vind Sony Santa Monica een van de beste ontwikkelaars ooit. Dus ik kan niet wachten om deze game te spelen. Wel een bizarre maand.
12 februari Tomb Raider legacy of Atlantis
16 Februari God of war Laufey
23 februari Fable