God of War Laufey heeft een definitieve releasedatum te pakken

"Ergens in 2027, begin 2027", na een hoop speculeren kunnen we de geruchten en de speculatie omzetten naar keiharde feiten. God of War Laufey heeft namelijk een releasedatum te pakken, en het goede nieuws is dat de geruchten en voorspellingen aardig accuraat waren.

Tijdens een God of War panel op San Siego Comic Con ging de spreekwoordelijke kogel namelijk door de kerk. God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027, wat aardig in lijn ligt met de verwachtingen. Dat de game in 2027 zou verschijnen was al een gegeven, gezien de actiegame rondom Kratos' vrouw Faye nog fysiek komt te verschijnen, iets waarvan PlayStation heeft aangegeven dat men daar vanaf 2028 mee stopt.

Tijdens datzelfde panel liet Santa Monica Studio ook doorschemeren dat publiekslieveling Kratos nog niet is afgeschreven. Na Laufey mag de norse man namelijk weer aan de bak in een sequel. Nu kunnen we dus allemaal weer stoppen met boos zijn op Corey Barlog en zijn ontwikkelteam.

God of War Laufey verschijnt op 16 februari 2027, exclusief op PlayStation 5.