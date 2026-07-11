God of War Laufey verschijnt fysiek op schijf en dus vóór 2028
Santa Monica Studio heeft via X bevestigd dat God of War Laufey als fysieke uitgave op schijf verschijnt. Daarmee bevestigt de ontwikkelaar indirect ook dat de game vóór 2028 uitkomt.
Fysieke media verdwijnt. Tenminste, dat heeft PlayStation aangekondigd door te laten weten dat games die na januari 2028 verschijnen niet langer op schijf worden uitgebracht. Na een panelaankondiging van Santa Monica Studio stroomden de reacties al snel binnen. Daarbij ging het natuurlijk vooral over het verdwijnen van fysieke media, maar de ontwikkelaar reageerde snel en resoluut: "We can confirm God of War Laufey will be available on disc."
Hiermee wordt niet alleen bevestigd dat God of War Laufey een fysieke uitgave krijgt, maar ook dat de game in ieder geval vóór 2028 verschijnt. Na januari 2028 zou dat immers niet langer mogelijk zijn. Na de uitgebreide onthulling van God of War Laufey tijdens de laatste State of Play hoopten veel fans op een releasedatum, maar zelfs een releasewindow bleef uit. Het gerucht is echter dat God of War Laufey vroeg in 2027 verschijnt, mede door de uitgebreide gameplay die al is getoond en de marketingcampagne die inmiddels op gang is gekomen.
God of War Laufey komt exclusief te verschijnen voor PlayStation 5. Is God of War Laufey voor jou zo'n game die je gewoon fysiek in de kast wilt hebben staan? Laat het weten in de reacties!
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Deze game kan me tot nu toe niet bekoren. Grafisch is het te kleurrijk en fantasy achtig en het vechten ziet er ook niet leuk uit. Om nog maar te zwijgen over de vierkante pudding..
Ben benieuwd of we tegen dan onze fysieke games terug gaan zien in onze lijsten met gespeelde games. Deze zogezegde bug is er nu al een paar weken en Sony communiceert niets.
En het feit dat het alleen over fysieke games gaat na heel de commotie er rond vind ik nog vreemder.
Lees zelfs van mensen die ook ineens trophies missen.
Dat we nog geen datum hebben is denk dat ze zeker wilde zijn dat Gta 6 niet werd uitgesteld en in de State of Play van september zullen we een Maart 2027 datum krijgen.
Kom nou maar met de Remakes van 1/2/3 we hoeven geen fillers hoop dat ze op Switch 2 die uitbrengen tot die tijd zijn ze toch schijf vrij
Wat nou als men een game plant voor een release in zeg november 2027, en last minute toch uitstelt naar februari 2028 voor polishing etc…
Ben fan van de eerste 3 delen plus de psp delen en toen was Kratos zijn verhaal ook al afgesloten .
De reboot vond ik sterk minder voor mij en deze Laufey zooi kan me gestolen worden .
Ik heb het vermoeden dat ook de dochterbedrijven van Sony zoals Santa Monica behoorlijk hard balen van het digitale gedoe van Sony.
Maar deze game spreekt me helaas totaal niet aan. Onbegrijpelijke keuze om hier een spin off van te maken.
Even een vraagje aan de GoW-fans hier (behoor daar zelf niet echt tot, maar ben wel benieuwd):
Zijn jullie blij met de keuze voor dit personage? Zowel verhaaltechnisch als uberhaupt de keuze?