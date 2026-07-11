God of War Laufey verschijnt fysiek op schijf en dus vóór 2028

Santa Monica Studio heeft via X bevestigd dat God of War Laufey als fysieke uitgave op schijf verschijnt. Daarmee bevestigt de ontwikkelaar indirect ook dat de game vóór 2028 uitkomt.

Fysieke media verdwijnt. Tenminste, dat heeft PlayStation aangekondigd door te laten weten dat games die na januari 2028 verschijnen niet langer op schijf worden uitgebracht. Na een panelaankondiging van Santa Monica Studio stroomden de reacties al snel binnen. Daarbij ging het natuurlijk vooral over het verdwijnen van fysieke media, maar de ontwikkelaar reageerde snel en resoluut: "We can confirm God of War Laufey will be available on disc."

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Hiermee wordt niet alleen bevestigd dat God of War Laufey een fysieke uitgave krijgt, maar ook dat de game in ieder geval vóór 2028 verschijnt. Na januari 2028 zou dat immers niet langer mogelijk zijn. Na de uitgebreide onthulling van God of War Laufey tijdens de laatste State of Play hoopten veel fans op een releasedatum, maar zelfs een releasewindow bleef uit. Het gerucht is echter dat God of War Laufey vroeg in 2027 verschijnt, mede door de uitgebreide gameplay die al is getoond en de marketingcampagne die inmiddels op gang is gekomen.

God of War Laufey komt exclusief te verschijnen voor PlayStation 5. Is God of War Laufey voor jou zo'n game die je gewoon fysiek in de kast wilt hebben staan? Laat het weten in de reacties!