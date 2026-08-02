Xbox-consoles nu 150 tot 200 euro duurder dan voorheen

Zat je spaarvarken bijna zo vol dat je er een Xbox Series S of Xbox Series X van kon kopen? Dan moet je sinds 1 augustus 2026 nog even doorsparen. De eerder aangekondigde prijsverhoging van Xboxis namelijk nu actief, waardoor retailers minimaal €150 en maximaal €200 meer vragen voor de Xbox-consoles.

We wisten al dat het eraan zat te komen, maar de kogel is door de kerk. Xbox heeft de prijsverhoging officieel doorgevoerd, waardoor consumenten vanaf 1 augustus flink meer moeten betalen om een Xbox-console in huis te halen. Zowel de Xbox Series S als de Xbox Series X zijn onderhevig aan de prijswijziging. De Xbox Series S is €150 duurder geworden, terwijl je voor de Xbox Series X €200 meer moet betalen. Zie onderstaand schema voor een volledig overzicht van de oude en nieuwe Xbox Series-prijzen.

Console Oude prijs Nieuwe Prijs Xbox Series S (512GB) €349.99 €499.99 Xbox Series S (1TB) €399.99 €599.99 Xbox Series X (1TB, Digital) €549.99 €749.99 Xbox Series X (1TB, Disc) €599.99 €799.99

Xbox is niet de enige die de prijzen verhoogt. De Nintendo Switch 2 wordt vanaf 1 september duurder, terwijl de PlayStation 5 eerder dit jaar al in prijs is gestegen. Ook leveranciers van videokaarten hebben last van de stijgende kosten rond AI (waar ze zelf overigens gretig aan meedoen). Zowel Nvidia- als AMD-videokaarten worden volgens geruchten duurder. Mocht je overigens nog een Xbox-console voor de oude prijs op de kop willen tikken, een aantal retailers zoals Mediamarkt heeft de Xbox Series-consoles momenteel nog voor de oude prijs online staan (met twee weken levertijd).