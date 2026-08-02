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Xbox-consoles nu 150 tot 200 euro duurder dan voorheen

Door Rudy Wijnberg
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Zat je spaarvarken bijna zo vol dat je er een Xbox Series S of Xbox Series X van kon kopen? Dan moet je sinds 1 augustus 2026 nog even doorsparen. De eerder aangekondigde prijsverhoging van Xboxis namelijk nu actief, waardoor retailers minimaal €150 en maximaal €200 meer vragen voor de Xbox-consoles.

Xbox Series X25

We wisten al dat het eraan zat te komen, maar de kogel is door de kerk. Xbox heeft de prijsverhoging officieel doorgevoerd, waardoor consumenten vanaf 1 augustus flink meer moeten betalen om een Xbox-console in huis te halen. Zowel de Xbox Series S als de Xbox Series X zijn onderhevig aan de prijswijziging. De Xbox Series S is €150 duurder geworden, terwijl je voor de Xbox Series X €200 meer moet betalen. Zie onderstaand schema voor een volledig overzicht van de oude en nieuwe Xbox Series-prijzen.

ConsoleOude prijsNieuwe Prijs
Xbox Series S (512GB)€349.99€499.99
Xbox Series S (1TB)€399.99€599.99
Xbox Series X (1TB, Digital)€549.99€749.99
Xbox Series X (1TB, Disc)€599.99€799.99

Xbox is niet de enige die de prijzen verhoogt. De Nintendo Switch 2 wordt vanaf 1 september duurder, terwijl de PlayStation 5 eerder dit jaar al in prijs is gestegen. Ook leveranciers van videokaarten hebben last van de stijgende kosten rond AI (waar ze zelf overigens gretig aan meedoen). Zowel Nvidia- als AMD-videokaarten worden volgens geruchten duurder. Mocht je overigens nog een Xbox-console voor de oude prijs op de kop willen tikken, een aantal retailers zoals Mediamarkt heeft de Xbox Series-consoles momenteel nog voor de oude prijs online staan (met twee weken levertijd).

Bron: ResetEra
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2222 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar RJ
RJ
lvl6 Combo Juggler
9 minuten geleden bewerkt

Met de huidige trends (prijs en beleidskeuzes) laat ik alle current/next gen consoles lekker links liggen. Uiteraard wel door blijven gamen met retro games op de Odin 2 Portal, en moderne(re) games op de PS4 Pro & de gaming pc.

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
30 minuten geleden

Wat een schandalige prijs van Xbox dus hun strategie we hebben exclusieve games nodig om consoles te verkopen gaat natuurlijk met deze prijzen niet werken.

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
37 minuten geleden

Ik ben blij dat ik mijn PS5 al sinds eind 2020 heb. De prijzen voor de huidige gen consoles is echt niet normaal meer.

Ik mis de tijd waarin consoles goedkoper werden in hun latere life cycle.

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
42 minuten geleden

De Series X is wel mijn favoriete console van deze generatie, maar ik ben blij dat ik die al bij de release heb gekocht voor 500 euro. Om zes jaar later 300 euro meer te betalen is wel een dingetje. Alsnog veel goedkoper dan een Steam Machine, maar consoles zijn tegenwoordig gewoon te prijzig. Gelukkig kijk ik totaal niet uit naar een nieuwe generatie, dus ik hoop dat mijn Series X nog vele jaren meegaat.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
46 minuten geleden

Gekkewerk!

Ik bezit de series x (vanaf launch day) en speel er alleen ouwe games op, vooral voor de fps boost en resolutie boost.

De enigste game die ik nieuw zou kopen is gears eday, maar ja, is gewoon op pc te spelen 🤪

0
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