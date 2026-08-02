Cryptische Elden Ring-post geeft fans hoop voor tweede DLC

Na een cryptische post op de X-pagina van Elden Ring is de hardcore fanbase weer geïnjecteerd met een nieuwe dosis hopium. De theorie luidt namelijk dat FromSoftware werkt aan een tweede Elden Ring-expansion.

Hoewel er denk ik meer mensen wachten op een nieuwe versie van Bloodborne, zijn er ook aardig wat fans die graag nieuwe Elden Ring-content zien. Na een post met de tekst: “Even the perilous hunt for the demigods holds moments of quiet wonder.” gaat het flink los onder het bericht. Zo speculeren fans dat het hierbij gaat om een nieuwe expansion die Elden Ring Shadow of the Erdtree moet opvolgen. Een flink aantal reacties claimt dat het hierbij gaat om een potentiële Elden Ring: Godwyn-DLC, mede door de lege Siofra-rivier en het ontbreken van de krabachtige vijanden.

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Verwacht echter niet te veel van de post. FromSoftware is immers heer en meester in het teasen van de community door ze simpelweg niet te geven wat ze willen. Het gaat hierbij hoogstwaarschijnlijk om een verwijzing naar Elden Ring Tarnished Edition, dat op 28 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. De grootste aanwijzing hiervoor is de nieuwe Torrent-skin, die onderdeel is van de Tarnished Edition-content.

Zien jullie meer Elden Ring-content zitten, of is het tijd voor FromSoftware om zijn tijd te investeren in andere games? Laat het weten in de reacties.