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Cryptische Elden Ring-post geeft fans hoop voor tweede DLC

Door Rudy Wijnberg
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Na een cryptische post op de X-pagina van Elden Ring is de hardcore fanbase weer geïnjecteerd met een nieuwe dosis hopium. De theorie luidt namelijk dat FromSoftware werkt aan een tweede Elden Ring-expansion.

Hoewel er denk ik meer mensen wachten op een nieuwe versie van Bloodborne, zijn er ook aardig wat fans die graag nieuwe Elden Ring-content zien. Na een post met de tekst: “Even the perilous hunt for the demigods holds moments of quiet wonder.” gaat het flink los onder het bericht. Zo speculeren fans dat het hierbij gaat om een nieuwe expansion die Elden Ring Shadow of the Erdtree moet opvolgen. Een flink aantal reacties claimt dat het hierbij gaat om een potentiële Elden Ring: Godwyn-DLC, mede door de lege Siofra-rivier en het ontbreken van de krabachtige vijanden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Verwacht echter niet te veel van de post. FromSoftware is immers heer en meester in het teasen van de community door ze simpelweg niet te geven wat ze willen. Het gaat hierbij hoogstwaarschijnlijk om een verwijzing naar Elden Ring Tarnished Edition, dat op 28 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. De grootste aanwijzing hiervoor is de nieuwe Torrent-skin, die onderdeel is van de Tarnished Edition-content.

Zien jullie meer Elden Ring-content zitten, of is het tijd voor FromSoftware om zijn tijd te investeren in andere games? Laat het weten in de reacties.

Bron: X
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2220 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Elden Ring Winnaar
Elden Ring

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Bandai Namco

Release

25 februari 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
31 minuten geleden

Dan liever een Elden Ring 2 of een vervolg op Dark Souls of nog liever Bloodborne. Maar voor een DLC ben ik ook zeker wel te porren.

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