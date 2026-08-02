Marvel Tōkon: Fighting Souls viert release met launchtrailer
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: Marvel Tōkon: Fighting Souls ligt vanaf 6 augustus in de winkels. Om de release alvast te vieren, heeft PlayStation de officiële launchtrailer van de fightinggame uitgebracht.
In onderstaande trailer zien we het volledige Marvel Tōkon: Fighting Souls-roster van twintig speelbare personages in actie komen tegen de oppermachtige 'The Champion'. De eindbaas wordt bijgestaan door 'The Promoter', die zowel helden als schurken uit het Marvel-universum uitnodigt voor een één-tegen-vier-gevecht tegen The Champion.
Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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