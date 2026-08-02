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Marvel Tōkon: Fighting Souls viert release met launchtrailer

Door Rudy Wijnberg
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Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: Marvel Tōkon: Fighting Souls ligt vanaf 6 augustus in de winkels. Om de release alvast te vieren, heeft PlayStation de officiële launchtrailer van de fightinggame uitgebracht.

In onderstaande trailer zien we het volledige Marvel Tōkon: Fighting Souls-roster van twintig speelbare personages in actie komen tegen de oppermachtige 'The Champion'. De eindbaas wordt bijgestaan door 'The Promoter', die zowel helden als schurken uit het Marvel-universum uitnodigt voor een één-tegen-vier-gevecht tegen The Champion.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Marvel Tōkon: Fighting Souls
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2220 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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