Marvel Tōkon: Fighting Souls viert release met launchtrailer

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: Marvel Tōkon: Fighting Souls ligt vanaf 6 augustus in de winkels. Om de release alvast te vieren, heeft PlayStation de officiële launchtrailer van de fightinggame uitgebracht.

In onderstaande trailer zien we het volledige Marvel Tōkon: Fighting Souls-roster van twintig speelbare personages in actie komen tegen de oppermachtige 'The Champion'. De eindbaas wordt bijgestaan door 'The Promoter', die zowel helden als schurken uit het Marvel-universum uitnodigt voor een één-tegen-vier-gevecht tegen The Champion.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc.