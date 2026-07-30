The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake is voorzien van een leeftijdsrating. De aankomende remake voor Nintendo Switch 2 kent voorlopig een PEGI-leeftijdskwalificatie van 12 jaar en staat gepland voor een release in 2026.

De leeftijdskwalificatie is door Nintendo zelf gepubliceerd op de The Legend of Zelda: Ocarina of Time-pagina. De leeftijdskwalificatie betekent dat de game geschikt is voor kinderen (of volwassenen) van minimaal 12 jaar oud. De Amerikaanse versie is inmiddels ook voorzien van een rating. De ESRB bestempelt de game met een 'E', wat gelijkstaat aan 10 jaar of ouder.

Dat niet alleen, de officiele Nintendo-pagina in de bron is ook voorzien van een releasedatum. Of nouja, in dit geval een releasewindow. De pagina siert namelijk 2026 onder het kopje 'Releasedatum'.

Overigens is de PEGI 12-rating volledig in lijn met de The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D-versie en de The Legend of Zelda: Ocarina of Time-uitgave op de Nintendo Wii Virtual Console. Wanneer The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake voor Nintendo Switch 2 in 2026 verschijnt, is helaas nog onbekend.