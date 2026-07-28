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Link-acteur te jong om The Legend of Zelda: Breath of the Wild te spelen tijdens release

Door Rudy Wijnberg
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In een interview met GamesRadar doet Link-acteur Benjamin Evan Ainsworth een boekje open over zijn ervaring met The Legend of Zelda. De acteur in de aankomende live-action The Legend of Zelda-film mocht vanwege zijn leeftijd bij de release van Breath of the Wild bijvoorbeeld niet eens zelf spelen.

Ainsworth doet momenteel een promorondje voor het derde seizoen van HBO's House of the Dragon, waarin hij de rol van Daeron Targaryen vertolkt. Toch moest er uiteraard ook even gevraagd worden naar zijn ervaring met Link en The Legend of Zelda-franchise. Helaas laat Ainsworth weinig details los, maar geeft hij aan dat hij destijds geen Nintendo Switch bezat. Zijn eerste kennismaking met de franchise kwam dan ook via YouTube, waar hij stiekem playthroughs bekeek. Op zich niet zo vreemd, want Breath of the Wild verscheen in 2017, toen Ainsworth pas negen jaar oud was.

The Legend of Zelda LiveAction filmNintendo/Sony

Helaas is Ainsworth niet zo loslippig als Spider-Man's Tom Holland. Over de live-action The Legend of Zelda-film zegt hij enkel het volgende:
“I can't speak too much on the film itself, but I remember vividly when Breath of the Wild came out - and it might show my age - but I remember being quite young at the time when it came out, and so I didn't have a Switch at the time. And so, I was watching gamers play it, and watching playthroughs, essentially.

And then, upon being fortunate enough to play this role, such an iconic character, going back and realizing the 40 years of legacy and history, and the varied tones, the varied stories, the varied renditions and vocal performances of this character as well. Yeah, I'm a big fan, and just really excited, because it was an awesome thing to shoot. New Zealand is a wonderful place. But yeah, can't say too much more.”

The Legend of Zelda verschijnt op 7 mei 2027 in de bioscoop. Ga jij de film kijken en hoe sta jij überhaupt tegenover een live-actionverfilming van deze legendarische franchise?

Bron: Gamesradar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2185 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Breath of the Wild Winnaar
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

3 maart 2017

Platforms

Wii U
NSW
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Reacties
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl12 Clout Farmer
zojuist

Ik voel me oud...

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
4 minuten geleden

Tsja, een Zelda film, ik weet het niet... Ik wacht de reviews wel even af tegen die tijd. Als die niet al te best zijn blijf ik er bewust van weg!

0
Avatar KVR020
KVR020
lvl6 Combo Juggler
6 minuten geleden

Je bent nooit te jong voor Zelda

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl11 Commander
39 minuten geleden

Een live-Action film maken van The Legend of Zelda is denk ik wel tricky, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Nintendo dit heel goed aanpakt.

Ik kan altijd erg genieten van verfilmingen van franchises van tekenfilms (van vroeger, jaren 80) , games en comics.

Natuurlijk zitten er ook grote (voor mij persoonlijke, al dan niet financiële) flops tussen: The Masters of the Universe (1987), Super Mario Brothers (1993), Doom (2005, sorry @The Rock😅) en Streetfighter (1994), om er maar een paar te noemen. Maar de Transformers-films waren toch wel successen om maar een voorbeeld te noemen.

We gaan het zien, ben erg nieuwsgierig naar het resultaat!

0
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