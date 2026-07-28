In een interview met GamesRadar doet Link-acteur Benjamin Evan Ainsworth een boekje open over zijn ervaring met The Legend of Zelda. De acteur in de aankomende live-action The Legend of Zelda-film mocht vanwege zijn leeftijd bij de release van Breath of the Wild bijvoorbeeld niet eens zelf spelen.

Ainsworth doet momenteel een promorondje voor het derde seizoen van HBO's House of the Dragon, waarin hij de rol van Daeron Targaryen vertolkt. Toch moest er uiteraard ook even gevraagd worden naar zijn ervaring met Link en The Legend of Zelda-franchise. Helaas laat Ainsworth weinig details los, maar geeft hij aan dat hij destijds geen Nintendo Switch bezat. Zijn eerste kennismaking met de franchise kwam dan ook via YouTube, waar hij stiekem playthroughs bekeek. Op zich niet zo vreemd, want Breath of the Wild verscheen in 2017, toen Ainsworth pas negen jaar oud was.

Nintendo/Sony

Helaas is Ainsworth niet zo loslippig als Spider-Man's Tom Holland. Over de live-action The Legend of Zelda-film zegt hij enkel het volgende:

“I can't speak too much on the film itself, but I remember vividly when Breath of the Wild came out - and it might show my age - but I remember being quite young at the time when it came out, and so I didn't have a Switch at the time. And so, I was watching gamers play it, and watching playthroughs, essentially.

And then, upon being fortunate enough to play this role, such an iconic character, going back and realizing the 40 years of legacy and history, and the varied tones, the varied stories, the varied renditions and vocal performances of this character as well. Yeah, I'm a big fan, and just really excited, because it was an awesome thing to shoot. New Zealand is a wonderful place. But yeah, can't say too much more.”

The Legend of Zelda verschijnt op 7 mei 2027 in de bioscoop. Ga jij de film kijken en hoe sta jij überhaupt tegenover een live-actionverfilming van deze legendarische franchise?