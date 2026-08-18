Sony heeft nog geen intern releasewindow voor de PlayStation 6

Dat de PlayStation 6 ooit komt te verschijnen, is een gegeven. Wanneer dat gaat zijn, is echter nog volledig onbekend. Zelfs bij Sony PlayStation hebben ze geen idee. Zo blijkt uit een portret van Sony-CEO Hiroki Totoki, geschreven door The Wall Street Journal.

Hiroki Totoki, huidig CEO van Sony en eerder tijdelijk CEO van PlayStation na het vertrek van Jim Ryan in 2024, geeft in het portret, gemaakt door The Wall Street Journal, te kennen dat PlayStation nog geen intern releasewindow voor de PlayStation 6 heeft. De stijgende kosten van RAM hebben flink wat roet in het eten gegooid voor menig fabrikant en Sony lijkt met hetzelfde probleem te kampen. De Japanse hardwareleverancier is namelijk niet voornemens om consoles tegen een groot verlies te verkopen. De aanhoudende RAM-crisis zorgt er echter voor dat de prijs van een nieuwe console significant stijgt, zo zien we met de flinke prijsverhoging van de PlayStation 5-consoles.

Eerder werd verwacht dat de PlayStation 6 eind 2027 zou komen te verschijnen. De stijgende kosten zouden echter resulteren in een PlayStation 6-verkoopprijs van naar verwachting boven de duizend euro. De hoge prijzen voor RAM houden in ieder geval aan in 2027, of dat in 2028 gaat dalen, is echter nog een groot vraagteken. Dat is dan ook één van de redenen om flexibel te zijn met de release van de PlayStation 6.

Afgelopen maand is door Sony aangekondigd dat het PlayStation vanaf januari 2028 stopt met de productie van nieuwe fysieke PlayStation-games. Dit suggereert dat de nieuwe generatie niet over een discdrive gaat beschikken. Een release voor dat moment zou dan ook onlogisch zijn, gezien de transitie naar all-digital nog niet heeft plaatsgevonden.

Of de nieuwe PlayStation-console in 2028 komt te verschijnen, is ook nog maar de vraag. Microsoft heeft immers zijn nieuwste console onthuld in de vorm van Project Helix. Hiermee lijkt Xbox voornemens te zijn de console eerder te willen lanceren dan PlayStation. Mocht dat het geval zijn, dan heeft PlayStation er weinig baat bij om de PlayStation 6 een half jaar later alsnog te lanceren in verband met eventuele verzadiging en natuurlijk de geplunderde bankrekeningen.

Dan resteert ons ook nog de vraag: zitten we überhaupt te wachten op een nieuwe console? Hoewel de huidige generatie PlayStation-consoles uit 2020 stamt, voelt het alsof de huidige generatie pas net op stoom komt. Hoe sta jij erin? Laat het weten in de comments.