PlayStation stopt met het produceren van fysieke games in 2028
Een mokerslag voor de spelers die graag fysieke media in huis halen. Sony heeft aangegeven dat het de productie van fysieke games in 2028 stopt.
Vanaf januari 2028 worden nieuwe games, zowel first- als third-party, voor de PlayStation niet meer op een cd uitgebracht. De nieuwe titels voor de PlayStation-consoles worden alleen nog maar digitaal beschikbaar gemaakt. De publicatie komt via het journalistieke platform Game File. Stephen Totilo, de journalist in kwestie, heeft via zijn eigen onafhankelijke bronnen de blogpost van PlayStation vroegtijdig mogen aanschouwen, voordat deze live komt te staan. Inmiddels is de blogpost ook op de PlayStation Blog gepubliceerd.
Sony noemt de omstandigheden een 'natuurlijke evolutie'. Ze volgen de trends van gebruikers en komen tot de conclusie dat volledig digitaal de toekomst is. Ze bewandelen hiermee hetzelfde pad dat we gezien hebben bij muziek en films, al blijven daar natuurlijke fysieke exemplaren beschikbaar. Denk maar aan Blu-Ray's en LP's. Het is verder onzeker wat er gaat gebeuren met de gamehoesjes en de fysieke aanwezigheid van PlayStation in de winkels. En uiteraard moeten we gaan nadenken over de PlayStation 6: wordt deze console een machine die alleen maar digitale games kan afspelen? Veel vragen, nog weinig antwoorden.
Update 01/07/'26 - 17:05: Gamehoesjes blijven (voorlopig) in de fysieke winkels bestaan, maar je krijgt dan een digitale code mee met een aankoop.
Wat vind jij van deze aankondiging? Laat het weten in de comments en wees lief voor elkaar.
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Mij ben je helemaal kwijt SONY RIP 2028!!!!!!
Bizar. Deze beslissing zal zoveel teweeg brengen in ons wereldje.
Gamekamers zullen niet meer gevuld worden met nieuwe games, de fysieke game winkels die er nog over zijn zullen het een stuk zwaarder krijgen omdat de tweedehands handel in games verdwijnt. Ik verwacht dat er niet veel van dit soort winkels nog zullen blijven bestaan in de huidige vorm. Tsja, kan nog wel even doorgaan over wat de gevolgen hiervan zullen zijn maar dit is gewoon een zwarte dag in ons mooie gaming wereldje.
@Redactie: mogen we deze delen? https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
Bizar ook dat er geen reactie van Sony komt op alle backlash. Ze vullen voor een grote groep iets in dat helemaal niet klopt waar vervolgens ontzettend veel kritiek op komt. En dan niks van een reactie...
Ik heb de afgelopen dagen dit nieuws goed op mij laten inwerken en als de Playstation Store vanaf de PS6 nog de enige manier is om games te kopen voor deze console ben ik toch geneigd om te gaan voor een Steam Machine variant vanaf 2028. Digital only kan mee leven, want ik ben geen verzamelaar (koop nu alleen maar fysiek omdat het goedkoper is, en de mogelijkheid van doorverkopen), maar nieuwe games blijven veel te lang duur op de PS store. Ik wil perse de console ervaring blijven houden op de bank en met alleen een controller alles kunnen doen. Tegen die tijd zijn er vast krachtigere alternatieven voor de Steammachine die ook SteamOS kunnen draaien.
Ik ben echt heel benieuwd wat dit zometeen teweeg gaat brengen in de gamewereld. Nintendo zal dit pad voorlopig niet bewandelen denk ik -hun volgende console heeft vast nog gewoon kaartjes- wat ze meteen een unieke positie geeft ten opzichte van Microsoft en Sony.
Maar als we kijken naar die andere twee, zijn de feiten voor ons als gamers helaas behoorlijk nadelig. Even concreet:
1. Je bent geen eigenaar meer, je koopt een licentie. Sony heeft straks alle macht. Willen ze een game niet meer ondersteunen (Concord, iemand?) of trekken ze eenzijdig de stekker uit aangekochte films en series?Ook dat is al gebeurd! Dan ben jij je content kwijt.
2. Weg is de eerlijke concurrentie. Geen prijzen meer vergelijken voor een leuke korting online of bij de Mediamarkt. Als Sony games straks exclusief -en tegen woekerprijzen- in de PS Store aanbiedt, betaal je altijd de hoofdprijs.
3. Je kunt niets meer doorverkopen. Even een uitgespeelde game op Marktplaats zetten is er niet meer bij. Dat gaan we keihard voelen in onze portemonnee.
4. De nekslag voor gamewinkels. Winkels die afhankelijk zijn van fysieke en tweedehands games (zoals bv. Nedgame) zullen mogelijk omvallen.
Er is momenteel veel onrust en ik vraag me echt af waar dit heen gaat. Gaan we straks massaal games boycotten (GTA 6 alleen met een downloadcode laten liggen?) of laten we de toekomstige consoles links liggen?
Of is het nu even schrikken, verwerken, en staan we straks alsnog allemaal braaf in de rij voor de nieuwe PlayStation of Xbox?
Er gaat al een petitie rond:
https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games?redirect_reason=guest_user
Geen idee of het wat gaat uitmaken haha
Dat vind ik nou niet echt een goede vooruitgang, het maakt de keuze voor de gamers nog beperkter.
Kijk sommige games, en dan heb ik het over mijn eigen gamegedrag, koop ik wel digitaal omdat ik die zeker weten jarenlang blijf spelen zoals de grote racegames.
Maar bijvoorbeeld 007 Fist Light is bij mij een keer doorspelen en dan doorverkopen, zo’n game speel ik 1 keer en dan heb ik het wel gezien, nu moet je die dus voor de volle mep kopen en kan je hem niet meer wegdoen voor 3 tientjes ofzo, superkut. Dus dat wordt dan wachten tot zo’n game in de aanbieding is in de PS store, vet irritant.
Ik mag toch hopen dat de ps6 nog wel de mogelijkheid heeft om een disc drive te kunnen installeren net als bij de ps5pro, en dat die dingen dan wel een beetje knap te krijgen zijn.
PlayStation consoles zal ik net als Nintendo consoles wel gewoon blijven kopen want het zijn gewoon fijne consoles, besturingssystemen en het werkt gewoon als een tierelier.
Mn Xbox consoles zijn ook top maar vind de algehele infrastructuur en werking van PS consoles net wat fijner.
Maar dat volledig digitaal is wel een beetje een slap in the face van Sony.
En de ps6 zal hier vast wel in huis komen maar niet meer day 1. M’n ps5 Pro is een beest van een gameconsole en om eerlijk te zijn vind ik de games eigenlijk wel mooi genoeg. Dus de volgend PS moet echt wel een bijzonder ding worden wil ik die meteen kopen. Maar heb nu het gevoel dat ik nog wel 10 jaar vooruit kan met m’n huidige Sony console.
Al met al wordt het er niet beter op met Sony all digital en Nintendo met die vervelende GameKeyCards.