PlayStation stopt met het produceren van fysieke games in 2028

Een mokerslag voor de spelers die graag fysieke media in huis halen. Sony heeft aangegeven dat het de productie van fysieke games in 2028 stopt.

Vanaf januari 2028 worden nieuwe games, zowel first- als third-party, voor de PlayStation niet meer op een cd uitgebracht. De nieuwe titels voor de PlayStation-consoles worden alleen nog maar digitaal beschikbaar gemaakt. De publicatie komt via het journalistieke platform Game File. Stephen Totilo, de journalist in kwestie, heeft via zijn eigen onafhankelijke bronnen de blogpost van PlayStation vroegtijdig mogen aanschouwen, voordat deze live komt te staan. Inmiddels is de blogpost ook op de PlayStation Blog gepubliceerd.

Sony noemt de omstandigheden een 'natuurlijke evolutie'. Ze volgen de trends van gebruikers en komen tot de conclusie dat volledig digitaal de toekomst is. Ze bewandelen hiermee hetzelfde pad dat we gezien hebben bij muziek en films, al blijven daar natuurlijke fysieke exemplaren beschikbaar. Denk maar aan Blu-Ray's en LP's. Het is verder onzeker wat er gaat gebeuren met de gamehoesjes en de fysieke aanwezigheid van PlayStation in de winkels. En uiteraard moeten we gaan nadenken over de PlayStation 6: wordt deze console een machine die alleen maar digitale games kan afspelen? Veel vragen, nog weinig antwoorden.

Update 01/07/'26 - 17:05: Gamehoesjes blijven (voorlopig) in de fysieke winkels bestaan, maar je krijgt dan een digitale code mee met een aankoop.

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