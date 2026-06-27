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Sony blijft investeren in PlayStation live-service games

Door Bram Noteboom

Volgens Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino gaat PlayStation voorlopig niet (volledig) afstappen van de live-service games. Dit laat hij weten in een interview met de Japanse website Famitsu.

Nadat men al een draagbare PlayStation 6 had geteased, kwamen de live-service games van PlayStation ter sprake. Het heeft de laatste tijd veel gedraaid om de PlayStation 5-exclusieve singleplayer-games die niet meer naar pc komen, maar dat is niet het enige mandje waar SIE eieren in wil leggen. Nishino legt uit dat ze van mening zijn dat live service-games content produceren die spelers wereldwijd aantrekt. Daarom wil Sony de markt blijven stimuleren met zowel hun eigen (first-party) als externe (third-party) projecten.

Momenteel heeft PlayStation een aantal live-service projecten in de maak, zoals Fairgame$, 4-LOOP en Hunters Gathering, terwijl uitgebrachte games, zoals Marathon, nog niet de verwachtingen hebben waargemaakt. Fans verwijzen natuurlijk bij het woord 'live-service' ook naar de multiplayer-shooter Concord, die maar een kort leven was beschoren. Sony had eerst nog meer games in de maak, maar een flink aantal live-service titels zijn in de loop der tijd geschrapt.

PlayStation liveservice games Fairgame

We weten de mening van onze community grotendeels al wanneer het aankomt op live-service games. Maar mocht je een hot take hebben, wat niet zo moeilijk is met dit weer, ga je gang!

Bron: Famitsu
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 13:19

Lekker bezig Sony...

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl11 Commander
6 dagen geleden om 11:17

Ze leren het ook nooit hè.

0
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl8 Achievement Hunter
6 dagen geleden om 10:49 bewerkt

4-Loop kijk ik zeker wel naar uit gezien het een Co-Op multiplayer game is. Ik heb niks tegen live service in het algemeen. Echter, singleplayer focused studio's moeten zich proberen te focussen waar ze goed in zijn. Wat mensen denk ik wel vergeten is dat studio's zelf ook regelmatig wat anders willen naast het geen waar ze goed in zijn. Er komt niet iemand van PlayStation HQ langs bij zo'n studio met een lijstje "dit moeten jullie maken", nee dat gaat andersom namelijk.

Ik baal vooral dat ze de nieuwe Twisted Metal hebben gecanceld.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 dagen geleden om 10:32

Heeft iemand overigens al de roadmap van ARC raiders voor de rest van het jaar gezien ergens?

0
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl4 Reply Goblin
6 dagen geleden om 08:57

Hardleers

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
6 dagen geleden om 20:17

Ze zijn het debacle van Concord blijkbaar al vergeten.

1
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 09:54

Jammer, blijkbaar is al het verlies het waard in de hoop op die ene live service game die de volgende Fortnite of Roblox moet worden

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 06:28

Nog meer PlayStation games die ik niet ga spelen. Hopelijk zit er snel een succes tussen zodat het gros van de studios zich op singleplayer games kan focussen.

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