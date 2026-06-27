Sony blijft investeren in PlayStation live-service games

Volgens Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino gaat PlayStation voorlopig niet (volledig) afstappen van de live-service games. Dit laat hij weten in een interview met de Japanse website Famitsu.

Nadat men al een draagbare PlayStation 6 had geteased, kwamen de live-service games van PlayStation ter sprake. Het heeft de laatste tijd veel gedraaid om de PlayStation 5-exclusieve singleplayer-games die niet meer naar pc komen, maar dat is niet het enige mandje waar SIE eieren in wil leggen. Nishino legt uit dat ze van mening zijn dat live service-games content produceren die spelers wereldwijd aantrekt. Daarom wil Sony de markt blijven stimuleren met zowel hun eigen (first-party) als externe (third-party) projecten.

Momenteel heeft PlayStation een aantal live-service projecten in de maak, zoals Fairgame$, 4-LOOP en Hunters Gathering, terwijl uitgebrachte games, zoals Marathon, nog niet de verwachtingen hebben waargemaakt. Fans verwijzen natuurlijk bij het woord 'live-service' ook naar de multiplayer-shooter Concord, die maar een kort leven was beschoren. Sony had eerst nog meer games in de maak, maar een flink aantal live-service titels zijn in de loop der tijd geschrapt.

We weten de mening van onze community grotendeels al wanneer het aankomt op live-service games. Maar mocht je een hot take hebben, wat niet zo moeilijk is met dit weer, ga je gang!