Sony blijft investeren in PlayStation live-service games
Volgens Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino gaat PlayStation voorlopig niet (volledig) afstappen van de live-service games. Dit laat hij weten in een interview met de Japanse website Famitsu.
Nadat men al een draagbare PlayStation 6 had geteased, kwamen de live-service games van PlayStation ter sprake. Het heeft de laatste tijd veel gedraaid om de PlayStation 5-exclusieve singleplayer-games die niet meer naar pc komen, maar dat is niet het enige mandje waar SIE eieren in wil leggen. Nishino legt uit dat ze van mening zijn dat live service-games content produceren die spelers wereldwijd aantrekt. Daarom wil Sony de markt blijven stimuleren met zowel hun eigen (first-party) als externe (third-party) projecten.
Momenteel heeft PlayStation een aantal live-service projecten in de maak, zoals Fairgame$, 4-LOOP en Hunters Gathering, terwijl uitgebrachte games, zoals Marathon, nog niet de verwachtingen hebben waargemaakt. Fans verwijzen natuurlijk bij het woord 'live-service' ook naar de multiplayer-shooter Concord, die maar een kort leven was beschoren. Sony had eerst nog meer games in de maak, maar een flink aantal live-service titels zijn in de loop der tijd geschrapt.
We weten de mening van onze community grotendeels al wanneer het aankomt op live-service games. Maar mocht je een hot take hebben, wat niet zo moeilijk is met dit weer, ga je gang!
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Lekker bezig Sony...
Ze leren het ook nooit hè.
4-Loop kijk ik zeker wel naar uit gezien het een Co-Op multiplayer game is. Ik heb niks tegen live service in het algemeen. Echter, singleplayer focused studio's moeten zich proberen te focussen waar ze goed in zijn. Wat mensen denk ik wel vergeten is dat studio's zelf ook regelmatig wat anders willen naast het geen waar ze goed in zijn. Er komt niet iemand van PlayStation HQ langs bij zo'n studio met een lijstje "dit moeten jullie maken", nee dat gaat andersom namelijk.
Ik baal vooral dat ze de nieuwe Twisted Metal hebben gecanceld.
Heeft iemand overigens al de roadmap van ARC raiders voor de rest van het jaar gezien ergens?
Hardleers
Ze zijn het debacle van Concord blijkbaar al vergeten.
Jammer, blijkbaar is al het verlies het waard in de hoop op die ene live service game die de volgende Fortnite of Roblox moet worden
Nog meer PlayStation games die ik niet ga spelen. Hopelijk zit er snel een succes tussen zodat het gros van de studios zich op singleplayer games kan focussen.