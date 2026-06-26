De geruchten rondom een PlayStation 6-handheld doen al geruime tijd de ronde, al laat een officiële bevestiging vanuit Sony nog steeds op zich wachten. Deze bevestiging lijkt echter een stap dichterbij, nadat de topman van SIE een uitspraak heeft gedaan die sterk wijst op het bestaan van een draagbare console.

In een gesprek met het Japanse Famitsu gaf Sony-CEO Hideaki Nishino aan dat het bedrijf moet "inspelen op veranderende levensstijlen" door "technologieën te benutten die in verschillende vormen en op verschillende locaties kunnen worden gebruikt om nieuwe game-ervaringen te creëren". Hoewel hij de PlayStation 6-handheld niet expliciet benoemt, laten deze uitspraken weinig aan de verbeelding over.

Welke impact het huidige RAM-tekort heeft op Sony's plannen voor de volgende generatie hardware is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het bedrijf zijn hardwareaanbod flink uitbreidt. Zo verschijnen binnenkort de 27-inch PlayStation Monitor, de Pulse-speakers en de FlexStrike-arcadestick. Details over de PlayStation 6 blijven op dit moment nog uit.