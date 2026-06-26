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Gerucht: PlayStation-topman hint naar draagbare PlayStation 6-console

Door Joey Visser

De geruchten rondom een PlayStation 6-handheld doen al geruime tijd de ronde, al laat een officiële bevestiging vanuit Sony nog steeds op zich wachten. Deze bevestiging lijkt echter een stap dichterbij, nadat de topman van SIE een uitspraak heeft gedaan die sterk wijst op het bestaan van een draagbare console.

In een gesprek met het Japanse Famitsu gaf Sony-CEO Hideaki Nishino aan dat het bedrijf moet "inspelen op veranderende levensstijlen" door "technologieën te benutten die in verschillende vormen en op verschillende locaties kunnen worden gebruikt om nieuwe game-ervaringen te creëren". Hoewel hij de PlayStation 6-handheld niet expliciet benoemt, laten deze uitspraken weinig aan de verbeelding over.

PlayStation Portal 1080p High Quality

Welke impact het huidige RAM-tekort heeft op Sony's plannen voor de volgende generatie hardware is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het bedrijf zijn hardwareaanbod flink uitbreidt. Zo verschijnen binnenkort de 27-inch PlayStation Monitor, de Pulse-speakers en de FlexStrike-arcadestick. Details over de PlayStation 6 blijven op dit moment nog uit.

Bron: Famitsu
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 13:21

Eerst zien dan geloven Sony mij ben je zowiezo helaas kwijt FOR THE PAYERS wat een slecht gen was PS5 wordt het weer een remaster van een remaster festijn mij niet gezien tot dan zal Switch 2 ook dikke games bezitten kan niet wachten!!!!

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Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
1 week geleden om 10:14 bewerkt

Ik weet het niet, ik zit voorlopig wel goed met de Switch 2 (als evt handheld), de Vita heb ik nog liggen maar vond ik maar slecht ondersteund, helemaal de opslag was belachelijk duur.
En met een Xbox series X/S Ps5 Pro en een Portal in huis heb ik geen PS handheld meer nodig eigenlijk. Ik speel toch alleen maar games op de bank thuis en nooit ergens anders.

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Avatar Larv
Larv
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 08:50

Als deze games native kan draaien zou dat me wel kunnen overhalen om een PS library te beginnen.

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Avatar Dea-van-Seagal
Dea-van-Seagal
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 08:35

Ben vooral benieuwd naar de specs van het ding. Zal die sterker zijn dan bijvoorbeeld een switch 2 of de series S?

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Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 07:17

Wacht er nog maar even mee. Eerst maar weer stabiele prijzen en nog lekker genieten van de huidige generatie.

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Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 07:07

Het zal zeker wel een hybryde systeem worden net zoals de Switch, Ik denk niet dat ze weer met een aparte psp-achtig systeem gaan komen met aparte software etc. En natuurlijk met een nieuwe astrobot als lauchtitel ")

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Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 06:39 bewerkt

Ik game zelf alleen maar handheld via de Switch 2 en de PS Portal, dus in mijn geval zou een PS6-handheld zeer welkom zijn! Ik zou dan ook geen reguliere PS6 aanschaffen in zo’n geval, mits het twee aparte systemen zouden worden zoals destijds de PS3 en PS Vita

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Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 00:24

Haal nou gewoon eerst alles uit de ps5.

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