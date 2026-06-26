Gerucht: PlayStation-topman hint naar draagbare PlayStation 6-console
De geruchten rondom een PlayStation 6-handheld doen al geruime tijd de ronde, al laat een officiële bevestiging vanuit Sony nog steeds op zich wachten. Deze bevestiging lijkt echter een stap dichterbij, nadat de topman van SIE een uitspraak heeft gedaan die sterk wijst op het bestaan van een draagbare console.
In een gesprek met het Japanse Famitsu gaf Sony-CEO Hideaki Nishino aan dat het bedrijf moet "inspelen op veranderende levensstijlen" door "technologieën te benutten die in verschillende vormen en op verschillende locaties kunnen worden gebruikt om nieuwe game-ervaringen te creëren". Hoewel hij de PlayStation 6-handheld niet expliciet benoemt, laten deze uitspraken weinig aan de verbeelding over.
Welke impact het huidige RAM-tekort heeft op Sony's plannen voor de volgende generatie hardware is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het bedrijf zijn hardwareaanbod flink uitbreidt. Zo verschijnen binnenkort de 27-inch PlayStation Monitor, de Pulse-speakers en de FlexStrike-arcadestick. Details over de PlayStation 6 blijven op dit moment nog uit.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Eerst zien dan geloven Sony mij ben je zowiezo helaas kwijt FOR THE PAYERS wat een slecht gen was PS5 wordt het weer een remaster van een remaster festijn mij niet gezien tot dan zal Switch 2 ook dikke games bezitten kan niet wachten!!!!
Ik weet het niet, ik zit voorlopig wel goed met de Switch 2 (als evt handheld), de Vita heb ik nog liggen maar vond ik maar slecht ondersteund, helemaal de opslag was belachelijk duur.
En met een Xbox series X/S Ps5 Pro en een Portal in huis heb ik geen PS handheld meer nodig eigenlijk. Ik speel toch alleen maar games op de bank thuis en nooit ergens anders.
Als deze games native kan draaien zou dat me wel kunnen overhalen om een PS library te beginnen.
Ben vooral benieuwd naar de specs van het ding. Zal die sterker zijn dan bijvoorbeeld een switch 2 of de series S?
Wacht er nog maar even mee. Eerst maar weer stabiele prijzen en nog lekker genieten van de huidige generatie.
Het zal zeker wel een hybryde systeem worden net zoals de Switch, Ik denk niet dat ze weer met een aparte psp-achtig systeem gaan komen met aparte software etc. En natuurlijk met een nieuwe astrobot als lauchtitel ")
Ik game zelf alleen maar handheld via de Switch 2 en de PS Portal, dus in mijn geval zou een PS6-handheld zeer welkom zijn! Ik zou dan ook geen reguliere PS6 aanschaffen in zo’n geval, mits het twee aparte systemen zouden worden zoals destijds de PS3 en PS Vita
Haal nou gewoon eerst alles uit de ps5.