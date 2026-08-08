GTA 6-moederbedrijf: Fysieke releases zijn niet langer logisch
Ook CEO Strauss Zelnick van Take-Two Interactive, moederbedrijf van GTA 6-ontwikkelaar Rockstar, ontkomt niet aan de verantwoordelijkheid om verduidelijking te geven over het verdwijnen van de schijf. Tijdens de recente earnings and investors call is Zelnick gevraagd naar zijn mening over Sony's besluit om vanaf januari 2028 te stoppen met het produceren van PlayStation discs. Volgens Zelnick zijn digitale games niet alleen logisch, maar ook nog eens handiger en volledig in lijn met de toekomst.
Tijdens de op 7 augustus gehouden Q1 2027 Earnings Call van Take-Two Interactive ging het logischerwijs voornamelijk over de aanstaande release van Grand Theft Auto 6. Deze release heeft al wat kritiek ontvangen, want naast het feit dat Netflix op 27 augustus de GTA 6-showcase mag uitzenden, komt Grand Theft Auto 6 'fysiek' te verschijnen als digitale downloadcode in een hoesje. Of de daadwerkelijke schijf van Grand Theft Auto dan ook nog verschijnt, is maar de vraag. Zeker na de uitspraak van Strauss Zelnick, wanneer hem wordt gevraagd naar Take-Two's standpunt over het digitale gaminglandschap na Sony's aankondiging:
“I’m not going to comment on Sony’s own decision. But in terms of our decision, look, our business is well over 90 percent digitally distributed as is. It is already a digital business. So in certain instances, especially if it is a big game, discs (and note I said discs) don’t really make sense for the consumer.
Also, in most instances, you have to register online to play anyhow, so if you are already connected, like, who cares if you download digitally? It’s all the same, and it’s much more convenient.”
Zelnick lijkt hiermee voor te sorteren op het nieuws dat GTA 6 geen daadwerkelijke schijf in een hoesje gaat krijgen. Het is immers de grootste release van het jaar (zo niet de komende paar jaar) en de game komt al te verschijnen als 'fysieke uitgave'. Overigens is het niet enkel Take-Two dat aangeeft dat de verkopen onderhand 90% digitaal zijn. Eerder deze week vermeldde Capcom eveneens dat 90% van de verkopen digitaal verloopt.
Wat denken jullie? Gaat er echt geen schijf verschijnen voor Grand Theft Auto 6? Heb jij de code-in-a-box al gepre-ordered of wacht je op een daadwerkelijk schijfje? Laat het weten in de comments!
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Hij heeft gelijk in het feit dat het makkelijker is... Eerste stap, ze bieden je gemak en pas als mensen gebruik maken van dit gemak komt de andere G... Gebreken stellen en die gebreken komen deels bij de gebruikers maar ook leveranciers/winkels die hebben geen werk meer... Lekker man. Wij hebben geen bezit en de fysieke winkels geen manier om t te verkopen want hoeveel studio's gaan nou echt een code in een doosje verkopen?
In dit geval zegt hij niks verkeert. Games die zo groot zijn als GTA 6 hebben niks meer te zoeken op de fysieke schijf en is daarnaast ook ontzettend duur. De grootste Blu-Ray kunnen 100 GB dragen. Voor veel spellen is dit al veel te weinig. Want je gaat niet alle data op al die schijven zetten. Nu lossen ze dit al op met een licentie key. Dit is hetzelfde wat Switch 2 doet met de Game Key Card. Het enige verschil nu is dat er een code komt ipv een disc.
Hij zou ook gewoon kunnen zeggen dat hij wil dat iedereen GTA 6 Nieuw koopt en niet tweedehands.
Hoeveel zal het schelen? Al na een korte tijd wanneer de eerste mensen hem hebben uitgespeeld belanden er een hoop op eBay normaal gesproken en vooral water in de cyclus wordt er tweedehands echt een hoop doorgewisseld.
Ik ga hem denk ik niet meteen kopen. Op een of andere manier is mijn hype gezakt. Misschien heeft dit er wel mee te maken.
Geloof ook echt helemaal niets van die cijfers dat mensen zovaak digitaal games kopen. Ze rekenen zeker alle indie games die alleen online verkrijgbaar zijn en het aantal keer dat Fortnite is gedownload mee.
Wie koopt er nou grote titels voor €40 duurder in de PS store?
Één ding is in ieder geval zeker, ik ga hoe dan ook GTA 6 kopen. En als de PlayStation 6 niet al te duur gaat worden (wat jammer genoeg niet zo gaat zijn) komt het ook gewoon day one in huis.
Ben ik anti fysieke games? Als ik zo naar mijn PlayStationm2,3,4, 5 collectie kijk zeg ik nee, ik ben zeer zeker niet anti fysieke games. Maar ik ga gewoon weg niet stoppen met mijn hobby. En ik ga ook niet naar Nintendo of XBOX (als laatst genoemde er opeens wel voor kiest voor een disc) ik blijf bij PlayStation. En nee dat maakt mij niet dom, blind , onderdeel van het probleem ofeen dief van mijn eigen portemonnee.
Dat bepaal ik zelf wel aso mensen Een pot nat Rockstar en Sony!!!
https://nl.ign.com/nintendo-switch-2/166267/nintendo-houdt-vast-aan-fysieke-games-bijna-40-procent-wordt-nog-in-doos-verkocht
Ondertussen verkoopt Nintendo nog altijd bijna 40 procent fysiek.
Dus wie gelooft er een bal van dat 80, 90 procent bij Sony digitaal zou zijn? Gewoon bewerkte getallen.
Ik blijf al mijn games kopen op fysieke media. In Belarus verschijnen games voor de pc nog steeds op fysieke media. En dat zal in de toekomst niet veranderen. Als uitgevers stoppen met het uitgeven van pc games op fysieke media, zullen ze door winkeliers worden gedownload en gebrand worden op blu-ray discs om ze vervolgens in de winkel te verkopen. Dan speel ik wel de pc versie met een XBOX controller.