GTA 6-moederbedrijf: Fysieke releases zijn niet langer logisch

Ook CEO Strauss Zelnick van Take-Two Interactive, moederbedrijf van GTA 6-ontwikkelaar Rockstar, ontkomt niet aan de verantwoordelijkheid om verduidelijking te geven over het verdwijnen van de schijf. Tijdens de recente earnings and investors call is Zelnick gevraagd naar zijn mening over Sony's besluit om vanaf januari 2028 te stoppen met het produceren van PlayStation discs. Volgens Zelnick zijn digitale games niet alleen logisch, maar ook nog eens handiger en volledig in lijn met de toekomst.

Tijdens de op 7 augustus gehouden Q1 2027 Earnings Call van Take-Two Interactive ging het logischerwijs voornamelijk over de aanstaande release van Grand Theft Auto 6. Deze release heeft al wat kritiek ontvangen, want naast het feit dat Netflix op 27 augustus de GTA 6-showcase mag uitzenden, komt Grand Theft Auto 6 'fysiek' te verschijnen als digitale downloadcode in een hoesje. Of de daadwerkelijke schijf van Grand Theft Auto dan ook nog verschijnt, is maar de vraag. Zeker na de uitspraak van Strauss Zelnick, wanneer hem wordt gevraagd naar Take-Two's standpunt over het digitale gaminglandschap na Sony's aankondiging:

“I’m not going to comment on Sony’s own decision. But in terms of our decision, look, our business is well over 90 percent digitally distributed as is. It is already a digital business. So in certain instances, especially if it is a big game, discs (and note I said discs) don’t really make sense for the consumer.

Also, in most instances, you have to register online to play anyhow, so if you are already connected, like, who cares if you download digitally? It’s all the same, and it’s much more convenient.”

Zelnick lijkt hiermee voor te sorteren op het nieuws dat GTA 6 geen daadwerkelijke schijf in een hoesje gaat krijgen. Het is immers de grootste release van het jaar (zo niet de komende paar jaar) en de game komt al te verschijnen als 'fysieke uitgave'. Overigens is het niet enkel Take-Two dat aangeeft dat de verkopen onderhand 90% digitaal zijn. Eerder deze week vermeldde Capcom eveneens dat 90% van de verkopen digitaal verloopt.

Wat denken jullie? Gaat er echt geen schijf verschijnen voor Grand Theft Auto 6? Heb jij de code-in-a-box al gepre-ordered of wacht je op een daadwerkelijk schijfje? Laat het weten in de comments!