Stranger Than Heaven speelt in op grote Yakuza-franchise
Dankzij een nieuwe Stranger Than Heaven-trailer komen we te weten dat RGG een samenwerking aangaat met een grote Yakuza-franchise. Nee, het gaat niet om Like a Dragon, maar om Battles Without Honor and Humanity, een reeks Yakuza-films van Toei.
Middels een bijzonder sfeervolle trailer komen we te weten dat er een grote merchandiselijn van Stranger Than Heaven aankomt. Stranger Than Heaven en Battles Without Honor and Humanity kennen namelijk een grote overlap wat betreft thema. In de trailer zien we daadwerkelijke beelden van de game, maar dan zo geknipt en gemonteerd dat deze aanvoelt als een Battles Without Honor and Humanity-film. Eén ding is duidelijk: in Stranger Than Heaven ontkomen we niet aan de onderwereld van Japan.
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Stranger Than Heaven - PS5
Stranger Than Heaven - Collector's Edition - PS5
Stranger Than Heaven - Collector's Edition - PC
Stranger Than Heaven - Xbox Series X
Stranger Than Heaven - PC (Code in the box)
Stranger Than Heaven Collector's Edition PS5
Stranger Than Heaven PlayStation 5
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Overzicht
Overzicht: Alles over de Stranger Than Heaven-livestream
Hoewel ietwat rommelig, heeft Ryu Ga Gotoku de Stranger Than Heaven-livestream succesvol afgesloten. Lees nu alles wat je moet weten over de livestream!2 reacties
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Friendly Reminder
Friendly Reminder: Update Kijk hier om 13:00 uur de Stranger Than Heaven TGS-livestream
SEGA organiseert op 16 september om 13:00 uur een Stranger Than Heaven-livestream met nieuwe gameplay, locaties en meer info over het Showbiz-element.2 reacties
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Trailer
Stranger Than Heaven's Yu Shinjo staat altijd aan je zijde
SEGA stelt Yu Shinjo voor in een Stranger Than Heaven-trailer. Het personage is een hechte vriend van Makoto Daito en wordt gespeeld door Dean Fujioka.0 reacties
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Trailer
Maak kennis met Makoto Daito van Stranger Than Heaven
SEGA toont meer van Stranger Than Heaven en hoofdrolspeler Makoto Daito. De game verschijnt 15 januari 2027 voor PS5, Xbox Series, Xbox Game Pass en pc.5 reacties
Nog nooit een Yakuza-game gespeeld, maar trekt me toch wel heel erg moet ik zeggen. Wat is een goed startpunt, zonder dat ik meteen tig games hoef te spelen?