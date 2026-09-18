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Stranger Than Heaven speelt in op grote Yakuza-franchise

Door Rudy Wijnberg
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Dankzij een nieuwe Stranger Than Heaven-trailer komen we te weten dat RGG een samenwerking aangaat met een grote Yakuza-franchise. Nee, het gaat niet om Like a Dragon, maar om Battles Without Honor and Humanity, een reeks Yakuza-films van Toei.

Middels een bijzonder sfeervolle trailer komen we te weten dat er een grote merchandiselijn van Stranger Than Heaven aankomt. Stranger Than Heaven en Battles Without Honor and Humanity kennen namelijk een grote overlap wat betreft thema. In de trailer zien we daadwerkelijke beelden van de game, maar dan zo geknipt en gemonteerd dat deze aanvoelt als een Battles Without Honor and Humanity-film. Eén ding is duidelijk: in Stranger Than Heaven ontkomen we niet aan de onderwereld van Japan.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2629 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Nog nooit een Yakuza-game gespeeld, maar trekt me toch wel heel erg moet ik zeggen. Wat is een goed startpunt, zonder dat ik meteen tig games hoef te spelen?

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