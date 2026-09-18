Stranger Than Heaven speelt in op grote Yakuza-franchise

Dankzij een nieuwe Stranger Than Heaven-trailer komen we te weten dat RGG een samenwerking aangaat met een grote Yakuza-franchise. Nee, het gaat niet om Like a Dragon, maar om Battles Without Honor and Humanity, een reeks Yakuza-films van Toei.

Middels een bijzonder sfeervolle trailer komen we te weten dat er een grote merchandiselijn van Stranger Than Heaven aankomt. Stranger Than Heaven en Battles Without Honor and Humanity kennen namelijk een grote overlap wat betreft thema. In de trailer zien we daadwerkelijke beelden van de game, maar dan zo geknipt en gemonteerd dat deze aanvoelt als een Battles Without Honor and Humanity-film. Eén ding is duidelijk: in Stranger Than Heaven ontkomen we niet aan de onderwereld van Japan.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.