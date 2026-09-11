Maak kennis met Makoto Daito van Stranger Than Heaven
Helaas moeten we nog even wachten op de release van Stranger Than Heaven, maar gelukkig laat SEGA mondjesmaat steeds meer van de game zien. Dit keer in de vorm van een nieuwe trailer, waarin we iets meer leren over hoofdrolspeler Makoto Daito.
Stranger Than Heaven verschijnt pas op 15 januari 2027. Toch hebben we al aardig wat van de game gezien. Zo weten we bijvoorbeeld dat Snoop Dogg en zelfs Tupac in Stranger Than Heaven zitten. Het verhaal draait echter om Makoto Daito, een man die extreem geweld moet gebruiken, maar tegelijkertijd zijn charme als showman in de strijd gooit. Dat doen we in een tijdspanne van vijftig jaar, verspreid over vijf verschillende Japanse steden. Hoewel we nog weinig van het muzikale gedeelte hebben gezien, hebben we inmiddels wel menig tegenstander tegen de vlakte zien gaan tijdens onze hands-onpreview van Stranger Than Heaven.
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt tevens op Xbox Game Pass.
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Laat die tuig eens gaan man Dogg dit PAC dat f*ck them focus je op het gameplay….
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