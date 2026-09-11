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gamescom 2026

Maak kennis met Makoto Daito van Stranger Than Heaven

Door Rudy Wijnberg
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Helaas moeten we nog even wachten op de release van Stranger Than Heaven, maar gelukkig laat SEGA mondjesmaat steeds meer van de game zien. Dit keer in de vorm van een nieuwe trailer, waarin we iets meer leren over hoofdrolspeler Makoto Daito.

Stranger Than Heaven verschijnt pas op 15 januari 2027. Toch hebben we al aardig wat van de game gezien. Zo weten we bijvoorbeeld dat Snoop Dogg en zelfs Tupac in Stranger Than Heaven zitten. Het verhaal draait echter om Makoto Daito, een man die extreem geweld moet gebruiken, maar tegelijkertijd zijn charme als showman in de strijd gooit. Dat doen we in een tijdspanne van vijftig jaar, verspreid over vijf verschillende Japanse steden. Hoewel we nog weinig van het muzikale gedeelte hebben gezien, hebben we inmiddels wel menig tegenstander tegen de vlakte zien gaan tijdens onze hands-onpreview van Stranger Than Heaven.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt tevens op Xbox Game Pass.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2581 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Laat die tuig eens gaan man Dogg dit PAC dat f*ck them focus je op het gameplay….

0
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Snoop Dogg en Tupac had van mij niet perse gehoeven maar voor de rest kijk ik hier zo naar uit!! Wel jammer dat ze ook een stuk minder minigames hebben zoals in de Yakuza / Like a Dragon serie…

0
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