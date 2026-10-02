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GTA Online's Los Santos is nu een angstaanjagende bende

Door Rudy Wijnberg
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Het is spooky month en het kan dan ook niet anders dan dat GTA Online een flinke metamorfose krijgt. Dat GTA 6 komende maand verschijnt, weerhoudt Rockstar er namelijk niet van om Los Santos te versieren met flink wat Halloween-content.

GTA Online Halloween Thrills event

Ervaar de rush die Halloween met zich meebrengt in GTA Online. Tijdens het tijdelijke Halloween Thrills-event kunnen spelers de inkomsten en RP in diverse activiteiten verdriedubbelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld deelnemen aan diverse gethematiseerde Halloween Survivals. Daarnaast kunnen we tien verschillende geesten fotograferen voor wat geld. Uiteraard gaat het allemaal om de unlockables en die zijn dit keer ook van de partij. Door GTA Online in bepaalde periodes te spelen, ontgrendel je namelijk de volgende items:

  • October 1–7: Cheerleader Massacre 3 T-Shirt
  • October 8–14: Twilight Knife T-Shirt
  • October 15–21: Butchery and Other Hobbies T-Shirt
  • October 22–28: White & Red Tech Demon Mask
  • October 29–November 4: Brown Vintage Skull Mask and the Halloween Chute Bag

GTA Online Halloween Thrills Event1

Het Halloween Thrills-event in GTA Online is gestart op 1 oktober 2026 en loopt tot en met 4 november 2026.

Bron: Rockstar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2706 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

1 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar iknatuurlijk
iknatuurlijk
lvl7 Checkpoint Jeugd
42 minuten geleden

Is er al iets bekend over GTA 6 online?

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