GTA Online's Los Santos is nu een angstaanjagende bende
Het is spooky month en het kan dan ook niet anders dan dat GTA Online een flinke metamorfose krijgt. Dat GTA 6 komende maand verschijnt, weerhoudt Rockstar er namelijk niet van om Los Santos te versieren met flink wat Halloween-content.
Ervaar de rush die Halloween met zich meebrengt in GTA Online. Tijdens het tijdelijke Halloween Thrills-event kunnen spelers de inkomsten en RP in diverse activiteiten verdriedubbelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld deelnemen aan diverse gethematiseerde Halloween Survivals. Daarnaast kunnen we tien verschillende geesten fotograferen voor wat geld. Uiteraard gaat het allemaal om de unlockables en die zijn dit keer ook van de partij. Door GTA Online in bepaalde periodes te spelen, ontgrendel je namelijk de volgende items:
- October 1–7: Cheerleader Massacre 3 T-Shirt
- October 8–14: Twilight Knife T-Shirt
- October 15–21: Butchery and Other Hobbies T-Shirt
- October 22–28: White & Red Tech Demon Mask
- October 29–November 4: Brown Vintage Skull Mask and the Halloween Chute Bag
Het Halloween Thrills-event in GTA Online is gestart op 1 oktober 2026 en loopt tot en met 4 november 2026.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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