Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.
Dit jaar brengt Independence Day de nodige bonussen en feestkortingen naar de multiplayergame. Speler kunnen profiteren van schappelijke prijskaartjes voor uitrustingen, livery's, accessoires en kleding waar het rood-wit-blauw centraal staat. Je gaat er bijna sterretjes van zien; zeker als je de gratis Firework Launcher en Musket claimt. Verder valt er ook weer genoeg te verdienen. Zo kunnen GTA Online-spelers dubbele GTA$ en RP innen voor de Running Back (Remix), de Community Series, Ammu-Nation Contracts, Bunker Sell Missions en researchvoortgang voor Bunker Research Missions. En dat is niet alles, want je kan drie keer zoveel GTA$ en RP verdienen voor de Stunt Races Series. Kortom: er valt weer genoeg te beleven in GTA Online.
GTA Online is nu te spelen op de pc en consoles. Houd rekening met het feit dat het Fine Arts Collector Program nog één week beschikbaar is.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Helemaal, geen nieuws vandaag?
Ik ben GTA V singleplayer gaan spelen. Puur als start van deel 6.
Ziet er nog steeds goed en levendig uit. Maar sommige teksten. Geweldig.
Voor het land dat zich regelmatig als het belangrijkste bestempelt, zie ik eigenlijk maar weinig nieuws voorbij komen over het feit dat het dit jaar 250 jaar bestaat.
Heel de GTA community: waar blijft trailer 3?