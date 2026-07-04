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Vier Independence Day 2026 in GTA Online

Door Bram Noteboom

Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.

Dit jaar brengt Independence Day de nodige bonussen en feestkortingen naar de multiplayergame. Speler kunnen profiteren van schappelijke prijskaartjes voor uitrustingen, livery's, accessoires en kleding waar het rood-wit-blauw centraal staat. Je gaat er bijna sterretjes van zien; zeker als je de gratis Firework Launcher en Musket claimt. Verder valt er ook weer genoeg te verdienen. Zo kunnen GTA Online-spelers dubbele GTA$ en RP innen voor de Running Back (Remix), de Community Series, Ammu-Nation Contracts, Bunker Sell Missions en researchvoortgang voor Bunker Research Missions. En dat is niet alles, want je kan drie keer zoveel GTA$ en RP verdienen voor de Stunt Races Series. Kortom: er valt weer genoeg te beleven in GTA Online.

GTA Online 2026 update USA

GTA Online is nu te spelen op de pc en consoles. Houd rekening met het feit dat het Fine Arts Collector Program nog één week beschikbaar is.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

1 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
41 minuten geleden

Helemaal, geen nieuws vandaag?

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl5 Thread Hunter
gisteren om 17:52

Ik ben GTA V singleplayer gaan spelen. Puur als start van deel 6.

Ziet er nog steeds goed en levendig uit. Maar sommige teksten. Geweldig.

1
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
gisteren om 17:33

Voor het land dat zich regelmatig als het belangrijkste bestempelt, zie ik eigenlijk maar weinig nieuws voorbij komen over het feit dat het dit jaar 250 jaar bestaat.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
gisteren om 16:58

Heel de GTA community: waar blijft trailer 3?

0
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