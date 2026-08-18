Control Resonant is goud gegaan, maar fysieke release is uitgesteld
Zowel goed als minder goed nieuws rondom de actiegame Control Resonant. Remedy Entertainment geeft een update over de aanstaande launch.
Laten we beginnen met het positieve bericht over de felbegeerde titel. De game is goud gegaan; oftewel de ontwikkeling is afgerond en de release is gegarandeerd. Alle content is afgerond en nu resteert het Remedy Entertainment alleen nog om de boel op te poetsen, voordat we met de game aan de slag kunnen. Dus mocht je Control Resonant digitaal hebben besteld, dan kun je op 24 september 2026 ermee aan de haal.
Echter, je merkt het al in de bewoording (en in de titel van dit bericht) maar helaas is er minder gunstig nieuws voor de spelers die een fysiek exemplaar in huis willen halen. De fysieke launch van Control Resonant is wel uitgesteld naar 15 oktober 2026. De Finse ontwikkelaar geeft aan dat men meer tijd nodig heeft om deze release mogelijk te maken.
Control Resonant is dus (digitaal) beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Is dit een day one-aankoop of wacht je nog even?
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Digitaal en disc is nu helemaal hot en dat begrijp ik na de discussie die ontstaan is door Sony. Word alleen moe van de eindeloze reacties als no disc no buy. Gaat iedereen die er zo in staat echt niet overstag? Xbox gaat echt hetzelfde doen. Sony zal met garanties moeten komen om te blijven bestaan maar discloos gaat gewoon gebeuren of we dat willen of niet. Voorlopig komt bijna alles op disc uit en zover zijn we nog niet.
"De fysieke launch van Control Resonant is wel uitgesteld naar 15 oktober 2026."
Ik heb geduld. Komt goed.
Hahaha wat een bullshit. Ook een manier om met zo’n kutsmoes mensen naar digitaal te pushen waar zij meer aan verdienen 👏
Komt goed uit! September is al druk zat.
Dit pakte bij Alan Wake 2 ook al zo goed uit...
Erg jammer. Dit was eigenlijk de titel van september die ik van plan was day 1 te kopen.
Zolang er maar een fysieke uitgave komt, no big deal voor mij persoonlijk.