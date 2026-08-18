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Control Resonant is goud gegaan, maar fysieke release is uitgesteld

Door Bram Noteboom
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Zowel goed als minder goed nieuws rondom de actiegame Control Resonant. Remedy Entertainment geeft een update over de aanstaande launch.

Laten we beginnen met het positieve bericht over de felbegeerde titel. De game is goud gegaan; oftewel de ontwikkeling is afgerond en de release is gegarandeerd. Alle content is afgerond en nu resteert het Remedy Entertainment alleen nog om de boel op te poetsen, voordat we met de game aan de slag kunnen. Dus mocht je Control Resonant digitaal hebben besteld, dan kun je op 24 september 2026 ermee aan de haal.

Echter, je merkt het al in de bewoording (en in de titel van dit bericht) maar helaas is er minder gunstig nieuws voor de spelers die een fysiek exemplaar in huis willen halen. De fysieke launch van Control Resonant is wel uitgesteld naar 15 oktober 2026. De Finse ontwikkelaar geeft aan dat men meer tijd nodig heeft om deze release mogelijk te maken.

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Control Resonant is dus (digitaal) beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Is dit een day one-aankoop of wacht je nog even?

Bron: Remedy Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5326 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl3 XP Farmer
9 uur geleden

Digitaal en disc is nu helemaal hot en dat begrijp ik na de discussie die ontstaan is door Sony. Word alleen moe van de eindeloze reacties als no disc no buy. Gaat iedereen die er zo in staat echt niet overstag? Xbox gaat echt hetzelfde doen. Sony zal met garanties moeten komen om te blijven bestaan maar discloos gaat gewoon gebeuren of we dat willen of niet. Voorlopig komt bijna alles op disc uit en zover zijn we nog niet.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
10 uur geleden

"De fysieke launch van Control Resonant is wel uitgesteld naar 15 oktober 2026."

Ik heb geduld. Komt goed.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
10 uur geleden

Hahaha wat een bullshit. Ook een manier om met zo’n kutsmoes mensen naar digitaal te pushen waar zij meer aan verdienen 👏

1
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
11 uur geleden

Komt goed uit! September is al druk zat.

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl5 Thread Hunter
13 uur geleden bewerkt

Dit pakte bij Alan Wake 2 ook al zo goed uit...

Erg jammer. Dit was eigenlijk de titel van september die ik van plan was day 1 te kopen.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
13 uur geleden

Zolang er maar een fysieke uitgave komt, no big deal voor mij persoonlijk.

0
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