Zowel goed als minder goed nieuws rondom de actiegame Control Resonant. Remedy Entertainment geeft een update over de aanstaande launch.

Laten we beginnen met het positieve bericht over de felbegeerde titel. De game is goud gegaan; oftewel de ontwikkeling is afgerond en de release is gegarandeerd. Alle content is afgerond en nu resteert het Remedy Entertainment alleen nog om de boel op te poetsen, voordat we met de game aan de slag kunnen. Dus mocht je Control Resonant digitaal hebben besteld, dan kun je op 24 september 2026 ermee aan de haal.

Echter, je merkt het al in de bewoording (en in de titel van dit bericht) maar helaas is er minder gunstig nieuws voor de spelers die een fysiek exemplaar in huis willen halen. De fysieke launch van Control Resonant is wel uitgesteld naar 15 oktober 2026. De Finse ontwikkelaar geeft aan dat men meer tijd nodig heeft om deze release mogelijk te maken.

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Control Resonant is dus (digitaal) beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Is dit een day one-aankoop of wacht je nog even?