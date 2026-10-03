GTA 6 heeft uitgebreide PEGI-rating met veel nieuwe details
Grand Theft Auto 6 doet flink wat stof opwaaien de laatste tijd. Ergens logisch, want de langverwachte game verschijnt immers op 19 november 2026. Na de preview van afgelopen week is er nu een GTA 6 PEGI-rating online verschenen. De game kent een 18+-rating. Niet vreemd, want de details onthullen onderdelen als ontleding en cocaïne die rechtstreeks uit de hand wordt gesnoven.
Pan-European Game Information (PEGI) heeft vannacht nieuwe details over GTA 6 gepubliceerd. Dit vanwege de nieuwe age rating die aan de game is gehangen. Het gaat waarschijnlijk niemand verbazen dat Grand Theft Auto 6 is voorzien van een 18+-rating, wat wil zeggen dat de game enkel voor volwassenen is bedoeld. De rating gaat echter ook gepaard met een uitgebreide omschrijving van de game en de elementen die tot deze classificatie hebben geleid.
Zo valt in de tekst te lezen dat de game extreem geweld bevat. Hierbij kan onthoofding of verminking plaatsvinden. Dat geweld is ook toepasbaar op diverse dieren, maar daarbij is het grafische geweld iets minder zichtbaar dan bij mensen. Tevens valt te lezen dat de speler geconfronteerd wordt met seksuele handelingen, naaktscènes en fetisjen. Het meest opvallende detail komt echter voort uit het stukje omtrent drugsgebruik. In de omschrijving valt namelijk te lezen dat de speler cocaïne in de inventory meedraagt, die rechtstreeks uit de hand wordt gesnoven. Het gaat hierbij waarschijnlijk om een tijdelijke buff die de speler kan inzetten.
Opvallend is ook dat de rating is voorzien van een aantal emblemen. Het gaat hierbij om de emblemen voor 'geweld', 'seks', 'drugs' en 'in-game purchases'. Of dat laatste embleem staat voor de pre-order- of deluxe-bonus, is helaas niet bekend. Dit embleem suggereert echter dat de game microtransacties bevat die eventuele content achter een betaalmuur plaatsen.
Op 19 november gaan we het echter pas daadwerkelijk allemaal zien. Vanaf dat moment speelt een groot deel van de wereld namelijk GTA 6 op PlayStation 5 of Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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