Sony brengt AI upscaling naar PS5 met QSSR
Ben jij het ook zo beu dat je games er op de base PlayStation 5 zo verschrikkelijk kartelig en last-gen uitzien? Wil je betere visuals zonder direct een hypotheek af te moeten sluiten voor een PS5 Pro? Ga er dan maar eens even goed voor zitten, want Sony PlayStation heeft wat voor jouw base PS5: AI upscaling.
Nu is Sony PlayStation geen vreemde wanneer het om AI upscaling gaat. Men poetst op de PS5 Pro al langer ruwe randjes weg met PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), waarbij elk beeldje pixel voor pixel wordt geanalyseerd om deze dan kunstmatig wat te verscherpen., iets wat volgens Sony zo veel resources vrat dat het onmogelijk was om dit op de base PS5 toe te passen.
Maar de techniek staat niet stil en mede dankzij een hoop research komt Sony met QSSR, oftewel Quick Spectral Super Resolution, welke speciaal is ontwikkeld voor compatibiliteit met de PS5 consoles voor de plebs. Nu is het wel zo dat de game deze AI upscaling technologie moet ondersteunen, dus het is niet zo dat nu iedere game kunstmatig strakker kan worden dan Madonna's gezicht. Om te beginnen wordt QSSR uitgerold voor Marvel's Wolverine en Ghost of Yôtei. In de video's hieronder valt te zien hoeveel verschil dat maakt.
Nou, hartstikke mooi hoor. Hopelijk komt Sony hiermee weer een beetje in jullie goede boekje te staan.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Marvel's Wolverine - PS5
Sony PS5 DualSense Draadloze Controller – Marvel's Wolverine Limited Edition
PlayStation 5 Digital Edition - Slim - Marvel's Wolverine Limited Edition
Marvel's Wolverine: The Art of the Game
Marvel's Wolverine
Ghost of Yōtei
-
Nieuws
Ghost of Yōtei Complete Edition krijgt bezoek van andere Sony-franchises
Morgen verschijnt de Complete Edition van Ghost of Yōtei en dat moet gevierd worden: verschillende PlayStation-franchises komen op bezoek.8 reacties
-
Nieuws
Handholding in Marvel's Wolverine nu volledig uit te zetten
Patch 1.001.006 voor Marvel's Wolverine laat spelers reuksporen, audiopings en visuele aanwijzingen naar Nightmare Doors afzonderlijk uitschakelen.35 reacties
-
Nieuws
Ghost of Yōtei patch bereidt ons voor op de Complete Edition
De Complete Edition van Ghost of Yōtei verschijnt pas volgende maand, maar de game heeft nu al een update gekregen met nieuwe features.14 reacties
-
Poll
Poll: Hoeveel uur mag een game van jou maximaal duren?
Van 20 uur voor Marvel's Wolverine tot 100 uur voor Final Fantasy VII Revelation. Deze week is de vraag: hoeveel tijd wil jij maximaal in één game steken?52 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.