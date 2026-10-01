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Sony brengt AI upscaling naar PS5 met QSSR

Door Patrick Meurs
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Ben jij het ook zo beu dat je games er op de base PlayStation 5 zo verschrikkelijk kartelig en last-gen uitzien? Wil je betere visuals zonder direct een hypotheek af te moeten sluiten voor een PS5 Pro? Ga er dan maar eens even goed voor zitten, want Sony PlayStation heeft wat voor jouw base PS5: AI upscaling.

Nu is Sony PlayStation geen vreemde wanneer het om AI upscaling gaat. Men poetst op de PS5 Pro al langer ruwe randjes weg met PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), waarbij elk beeldje pixel voor pixel wordt geanalyseerd om deze dan kunstmatig wat te verscherpen., iets wat volgens Sony zo veel resources vrat dat het onmogelijk was om dit op de base PS5 toe te passen.

Maar de techniek staat niet stil en mede dankzij een hoop research komt Sony met QSSR, oftewel Quick Spectral Super Resolution, welke speciaal is ontwikkeld voor compatibiliteit met de PS5 consoles voor de plebs. Nu is het wel zo dat de game deze AI upscaling technologie moet ondersteunen, dus het is niet zo dat nu iedere game kunstmatig strakker kan worden dan Madonna's gezicht. Om te beginnen wordt QSSR uitgerold voor Marvel's Wolverine en Ghost of Yôtei. In de video's hieronder valt te zien hoeveel verschil dat maakt.

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Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Nou, hartstikke mooi hoor. Hopelijk komt Sony hiermee weer een beetje in jullie goede boekje te staan.

Bron: PlayStation
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 835 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar N1cksnut-nl
N1cksnut-nl
lvl4 Reply Goblin
12 minuten geleden

Strakker dan madonna's gezicht kan ook bijna niet idd haha.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl12 Clout Farmer
14 minuten geleden

Nice nu voor games die ik wel wil spelen

0
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl11 Commander
24 minuten geleden

Holy shit, wat een insane verschil zeg!

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl18 Mythic Member
39 minuten geleden

Niet verkeerd van Sony, dat is ook wel het minste wat we verdienen als trouwe PS-fans. Hopelijk laten ze ons niet vallen… en komen ze op welke manier dan ook (gedeeltelijk) terug van hun toekomstige beleid.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl15 Community Veteraan
51 minuten geleden

Mooi meegenomen.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Hier ben ik blij mee.

0
Avatar Le_Nutz
Le_Nutz
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Je kan alles zeggen van Sony, maar het is toch wel heel tof dat ze ook nog wat extra’s uit de base PS5 weten te persen.

0
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