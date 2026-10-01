Sony brengt AI upscaling naar PS5 met QSSR

Ben jij het ook zo beu dat je games er op de base PlayStation 5 zo verschrikkelijk kartelig en last-gen uitzien? Wil je betere visuals zonder direct een hypotheek af te moeten sluiten voor een PS5 Pro? Ga er dan maar eens even goed voor zitten, want Sony PlayStation heeft wat voor jouw base PS5: AI upscaling.

Nu is Sony PlayStation geen vreemde wanneer het om AI upscaling gaat. Men poetst op de PS5 Pro al langer ruwe randjes weg met PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), waarbij elk beeldje pixel voor pixel wordt geanalyseerd om deze dan kunstmatig wat te verscherpen., iets wat volgens Sony zo veel resources vrat dat het onmogelijk was om dit op de base PS5 toe te passen.

Maar de techniek staat niet stil en mede dankzij een hoop research komt Sony met QSSR, oftewel Quick Spectral Super Resolution, welke speciaal is ontwikkeld voor compatibiliteit met de PS5 consoles voor de plebs. Nu is het wel zo dat de game deze AI upscaling technologie moet ondersteunen, dus het is niet zo dat nu iedere game kunstmatig strakker kan worden dan Madonna's gezicht. Om te beginnen wordt QSSR uitgerold voor Marvel's Wolverine en Ghost of Yôtei. In de video's hieronder valt te zien hoeveel verschil dat maakt.

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Nou, hartstikke mooi hoor. Hopelijk komt Sony hiermee weer een beetje in jullie goede boekje te staan.