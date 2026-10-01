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METRO Redux Next-Gen Update wordt in oktober 2026 gratis uitgegeven

Door Bram Noteboom
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Het Oekraïense 4A Games doet een verrassende aankondiging. De METRO Redux Next-Gen Update wordt in oktober 2026 uitgegeven voor de pc en consoles.

We hoeven niet bijster lang te wachten op Metro 2039, maar wat doe je in de tussentijd? Juist, de oudere Metro-games herspelen. Maar wat als je dat nou lekker kan doen op je current-gen console(s) of bakbeest van een pc? Dan komt de METRO Redux Next-Gen Update goed van pas. Deze gratis upgrade biedt een grote hoeveelheid verbeteringen op het gebied van visuals, performance en dus ook platformondersteuning. Verwacht op de huidige generatie consoles een solide basis van een 4K-resolutie met 60fps, terwijl een upscaled 4K-resolutie met 120fps ook behoort tot de mogelijkheden. Met Spatial Audio, Xbox Handheld en Xbox Play Anywhere support voor de Xbox Series X|S en Adaptive Triggers voor de PlayStation 5's DualSense Controller valt er straks weer genoeg te beleven in de ondergrondse horrorshow.

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De METRO Redux Next-Gen Update is vanaf 22 oktober 2026 beschikbaar voor de pc. PS5- en XBOX-liefhebbers moeten iets langer wachten; tot 29 oktober 2026 om precies te zijn. Heb jij de oudere Metro-games al gespeeld? Van plan om ze nogmaals te bezoeken? Laat het ons vooral weten.

Bron: Plaion
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Metro Redux
Metro Redux

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

4A Games

Uitgever

Deep Silver

Release

29 augustus 2014
NSW

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

Leuk voor de liefhebbers maar ik zie de lol er niet van in om iets opnieuw te spelen. Ik probeer dat nu met the witcher 3 maar er is geen bal aan als je alle missies al gespeeld heb. Letterlijk elke missie herken ik en heb deze met de release gespeeld.

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Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

Altijd leuk Metro, dat wordt weer tijd verslinden voordat GTA 6 uitkomt.

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Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Dit is een goede reden om ze nog eens te spelen.

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