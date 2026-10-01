METRO Redux Next-Gen Update wordt in oktober 2026 gratis uitgegeven
Het Oekraïense 4A Games doet een verrassende aankondiging. De METRO Redux Next-Gen Update wordt in oktober 2026 uitgegeven voor de pc en consoles.
We hoeven niet bijster lang te wachten op Metro 2039, maar wat doe je in de tussentijd? Juist, de oudere Metro-games herspelen. Maar wat als je dat nou lekker kan doen op je current-gen console(s) of bakbeest van een pc? Dan komt de METRO Redux Next-Gen Update goed van pas. Deze gratis upgrade biedt een grote hoeveelheid verbeteringen op het gebied van visuals, performance en dus ook platformondersteuning. Verwacht op de huidige generatie consoles een solide basis van een 4K-resolutie met 60fps, terwijl een upscaled 4K-resolutie met 120fps ook behoort tot de mogelijkheden. Met Spatial Audio, Xbox Handheld en Xbox Play Anywhere support voor de Xbox Series X|S en Adaptive Triggers voor de PlayStation 5's DualSense Controller valt er straks weer genoeg te beleven in de ondergrondse horrorshow.
De METRO Redux Next-Gen Update is vanaf 22 oktober 2026 beschikbaar voor de pc. PS5- en XBOX-liefhebbers moeten iets langer wachten; tot 29 oktober 2026 om precies te zijn. Heb jij de oudere Metro-games al gespeeld? Van plan om ze nogmaals te bezoeken? Laat het ons vooral weten.
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