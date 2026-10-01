Neem een kijkje achter de schermen bij The Wolf Among Us Remastered
Telltale biedt een kijkje achter de schermen bij de productie van The Wolf Among Us Remastered. Check hier de nieuwe beelden en geniet van het commentaar van de ontwikkelaars die deze heruitgave mogelijk maken.
Het moet eruit zien zoals je het herinnert. Dit gevoel van een roze bril die maar niet afgaat, dat moet The Wolf Among Us Remastered oproepen. De onderstaande video toont de originele locaties, personages en evenementen van de geliefde thriller, maar dan met net wat meer detailwerk, soepelere animaties en technische verbeteringen. Tegelijkertijd spreken de diverse mensen die aan de game hebben gewerkt, inclusief de stem van 'Bigby Wolf' Adam Harrington, hun waardering uit voor zowel het oorspronkelijke avontuur als de opgepoetste versie die Telltale met The Wolf Among Us Remastered te bieden heeft.
The Wolf Among Us Remastered is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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29 oktober! Pak ik meteen op.
Ik kijk hier persoonlijk meer naar uit dan GTA
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