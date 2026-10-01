Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Neem een kijkje achter de schermen bij The Wolf Among Us Remastered

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Telltale biedt een kijkje achter de schermen bij de productie van The Wolf Among Us Remastered. Check hier de nieuwe beelden en geniet van het commentaar van de ontwikkelaars die deze heruitgave mogelijk maken.

Het moet eruit zien zoals je het herinnert. Dit gevoel van een roze bril die maar niet afgaat, dat moet The Wolf Among Us Remastered oproepen. De onderstaande video toont de originele locaties, personages en evenementen van de geliefde thriller, maar dan met net wat meer detailwerk, soepelere animaties en technische verbeteringen. Tegelijkertijd spreken de diverse mensen die aan de game hebben gewerkt, inclusief de stem van 'Bigby Wolf' Adam Harrington, hun waardering uit voor zowel het oorspronkelijke avontuur als de opgepoetste versie die Telltale met The Wolf Among Us Remastered te bieden heeft.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

The Wolf Among Us Remastered is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Telltale
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Wolf Among Us
The Wolf Among Us

Ontwikkelaar

Telltale Games

Uitgever

Telltale Games

Release

11 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PSV
PS4
XONE
Mob
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Geweldige game het orgineel.

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

29 oktober! Pak ik meteen op.
Ik kijk hier persoonlijk meer naar uit dan GTA

1
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl11 Commander
4 uur geleden

Vond ik een top Telltale titel in der tijd!

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord