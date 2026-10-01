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Castlevania: Belmont's Curse-demo is nu te spelen

Door Rudy Wijnberg
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Plan even wat uurtjes vrij voor de komende dagen. De Castlevania: Belmont's Curse-demo is namelijk nu te spelen. De aankomende metroidvania verschijnt op 15 oktober, maar door de demo alvast te spelen, heb je een voorsprongetje in je komende playthrough.

De Belmont-familie kent flink wat vreemde snuiters, maar Rose Belmont is wellicht een van de meer aparte telgen in de bloedlijn. De heldin van het nog te verschijnen Castlevania: Belmont's Curse maakt namelijk gebruik van een breed arsenaal aan wapens, waaronder een setje tarotkaarten. Daarnaast lijkt Rose haast iets monsterlijks te hebben, tenminste als we goed naar haar arm kijken. Afijn, de Castlevania: Belmont's Curse-demo is nu te downloaden voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch (2) en pc. Alle voortgang die je in de demo boekt, wordt automatisch meegenomen naar de volledige game.

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Bron: Konami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2699 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse

Ontwikkelaar

Evil Empire

Uitgever

Konami

Release

15 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
46 minuten geleden

Ach verwacht er weinig van , maar toch eens een kijkje nemen .

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Wat tof zeg! Ga hem gelijk downloaden!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden bewerkt

Zeer tof. Maar ik twijfel omdat zeker bij de eindbaas deze game weer best moeilijk is. En ik weet niet of ik daar nog zin in heb na Onimusha dit jaar.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Oeh, ga ik zeker ff checken!

0
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