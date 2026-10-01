Castlevania: Belmont's Curse-demo is nu te spelen
Plan even wat uurtjes vrij voor de komende dagen. De Castlevania: Belmont's Curse-demo is namelijk nu te spelen. De aankomende metroidvania verschijnt op 15 oktober, maar door de demo alvast te spelen, heb je een voorsprongetje in je komende playthrough.
De Belmont-familie kent flink wat vreemde snuiters, maar Rose Belmont is wellicht een van de meer aparte telgen in de bloedlijn. De heldin van het nog te verschijnen Castlevania: Belmont's Curse maakt namelijk gebruik van een breed arsenaal aan wapens, waaronder een setje tarotkaarten. Daarnaast lijkt Rose haast iets monsterlijks te hebben, tenminste als we goed naar haar arm kijken. Afijn, de Castlevania: Belmont's Curse-demo is nu te downloaden voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch (2) en pc. Alle voortgang die je in de demo boekt, wordt automatisch meegenomen naar de volledige game.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Castlevania: Belmont’s Curse - Midnight Edition– PS5
Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition – Nintendo Switch
Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition - Xbox Series X
Castlevania: Belmont's Curse Nintendo Switch
Castlevania: Belmont's Curse PS5
-
Poll
Poll: Wat wordt de leukste game van oktober 2026?
Oktober 2026 zit vol grote releases. Welke game verdient volgens jou de meeste aandacht? Stem nu mee in de nieuwe Gameliner Poll en tip andere gamers!61 reacties
-
Downloadnieuws
Originele Castlevania nu gratis te downloaden
Ter ere van het 40-jarig jubileum is het originele Castlevania tijdelijk gratis te downloaden. Speel de klassieker uit 1986 nu gratis op je telefoon!10 reacties
-
Downloadnieuws
Konami viert veertig jaar Castlevania met korting tot 80%
Konami viert veertig jaar Castlevania met een jubileumvideo en hoge kortingen op diverse games. Welke game ga jij voor een paar euro halen?9 reacties
-
Releases
10 must-have games van oktober 2026 met Gears of War: E-Day
De kans dat jouw backlog van september 2026-games al is afgewerkt is nul procent, maar toch moeten we kijken naar de must-have games van oktober 2026.31 reacties
Ach verwacht er weinig van , maar toch eens een kijkje nemen .
Zeer tof. Maar ik twijfel omdat zeker bij de eindbaas deze game weer best moeilijk is. En ik weet niet of ik daar nog zin in heb na Onimusha dit jaar.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.