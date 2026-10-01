Castlevania: Belmont's Curse-demo is nu te spelen

Plan even wat uurtjes vrij voor de komende dagen. De Castlevania: Belmont's Curse-demo is namelijk nu te spelen. De aankomende metroidvania verschijnt op 15 oktober, maar door de demo alvast te spelen, heb je een voorsprongetje in je komende playthrough.

De Belmont-familie kent flink wat vreemde snuiters, maar Rose Belmont is wellicht een van de meer aparte telgen in de bloedlijn. De heldin van het nog te verschijnen Castlevania: Belmont's Curse maakt namelijk gebruik van een breed arsenaal aan wapens, waaronder een setje tarotkaarten. Daarnaast lijkt Rose haast iets monsterlijks te hebben, tenminste als we goed naar haar arm kijken. Afijn, de Castlevania: Belmont's Curse-demo is nu te downloaden voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch (2) en pc. Alle voortgang die je in de demo boekt, wordt automatisch meegenomen naar de volledige game.