Originele Castlevania nu gratis te downloaden

De Castlevania-franchise is 40 jaar geworden. Eerder vierde Konami dat al met een trailer en flinke kortingen op diverse Castlevania-games. Daar stopt het echter niet. Het originele Castlevania uit 1986 is nu gratis te downloaden op iOS- en Android-devices.

Do you guys not have phones?! Castlevania is gratis te downloaden via Google Play en de App Store van Apple. De klassieker uit 1986 blaast 40 kaarsjes uit in een jaar waarin de franchise keihard lijkt terug te komen. Castlevania: Belmont's Curse lijkt namelijk alle ingrediënten in huis te hebben om de serie weer prominent op de kaart te krijgen. Ben je echter meer van de nostalgie, dan kun je met deze gratis download in ieder geval helemaal los.

De actie loopt tot 24 oktober 2026. Duik dus even de appstore in en mieter Castlevania nu tussen je apps!