Originele Castlevania nu gratis te downloaden
De Castlevania-franchise is 40 jaar geworden. Eerder vierde Konami dat al met een trailer en flinke kortingen op diverse Castlevania-games. Daar stopt het echter niet. Het originele Castlevania uit 1986 is nu gratis te downloaden op iOS- en Android-devices.
Do you guys not have phones?! Castlevania is gratis te downloaden via Google Play en de App Store van Apple. De klassieker uit 1986 blaast 40 kaarsjes uit in een jaar waarin de franchise keihard lijkt terug te komen. Castlevania: Belmont's Curse lijkt namelijk alle ingrediënten in huis te hebben om de serie weer prominent op de kaart te krijgen. Ben je echter meer van de nostalgie, dan kun je met deze gratis download in ieder geval helemaal los.
De actie loopt tot 24 oktober 2026. Duik dus even de appstore in en mieter Castlevania nu tussen je apps!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Nice. Ik zag deze gisteren. En gedownload ook al is deze game al moeilijk van zichzelf. Laat staan met touchscreen in een nog kleiner scherm.
Ik bedoel de controle staan buiten het speelbeeld
Dat is wel slim maar zorgt ervoor dat castlevania 1 nog nooit zo klein op beeld is geweest. Hahaha
Toch gratis is gratis. 😂😂😂
Wat blijft die cover artwork van de Castlevania games toch iconisch!
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