Microsoft vraagt patent aan op in-game reclameonderbrekingen

Als er iets is waar de wereld maar geen genoeg van kan krijgen, dan is het wel reclameblokken. Het vormt de ideale break van je scherm, waarin je jezelf even de tijd kan gunnen om even naar het toilet te gaan of een nieuwe zak chips open te trekken. Microsoft snapt dat als geen ander en heeft daarom een patentaanvraag ingediend rondom het onderbreken van je game en het tonen van reclame.

Het 'Contextually Aware Management of Interactive Software Application Access' - zoals Microsoft het noemt - bekt niet alleen lekker, maar is ook ontworpen om op strategische momenten je game te pauzeren en je controls te bevriezen om een advertentie voor te schotelen. Volgens de Amerikaanse tech gigant is het systeem zodanig ingericht dat het alleen de game onderbreekt op non-intrusive momenten - zoals voor of na een cutscene, het voltooien van een missie, of na een multiplayer match - wanneer het beeld vaak toch al even op zwart gaat.

Mocht je het aantal onderbrekingen willen minimaliseren, dan kan dat. Door een advertentie geheel te bekijken verdien je een credit, waarmee je een ad-free periode kunt afkopen. Volgens het patent kan deze advertentievrije periode variëren van een kwartier tot een uur. Wat zijn het toch bedachtzame rakkers bij Microsoft.

Wat vind jij van deze ontwikkeling? Laat het vooral weten in de comments. We beloven plechtig dat we je thread daar niet zullen onderbreken voor een advertentie.