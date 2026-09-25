Microsoft vraagt patent aan op in-game reclameonderbrekingen
Als er iets is waar de wereld maar geen genoeg van kan krijgen, dan is het wel reclameblokken. Het vormt de ideale break van je scherm, waarin je jezelf even de tijd kan gunnen om even naar het toilet te gaan of een nieuwe zak chips open te trekken. Microsoft snapt dat als geen ander en heeft daarom een patentaanvraag ingediend rondom het onderbreken van je game en het tonen van reclame.
Het 'Contextually Aware Management of Interactive Software Application Access' - zoals Microsoft het noemt - bekt niet alleen lekker, maar is ook ontworpen om op strategische momenten je game te pauzeren en je controls te bevriezen om een advertentie voor te schotelen. Volgens de Amerikaanse tech gigant is het systeem zodanig ingericht dat het alleen de game onderbreekt op non-intrusive momenten - zoals voor of na een cutscene, het voltooien van een missie, of na een multiplayer match - wanneer het beeld vaak toch al even op zwart gaat.
Mocht je het aantal onderbrekingen willen minimaliseren, dan kan dat. Door een advertentie geheel te bekijken verdien je een credit, waarmee je een ad-free periode kunt afkopen. Volgens het patent kan deze advertentievrije periode variëren van een kwartier tot een uur. Wat zijn het toch bedachtzame rakkers bij Microsoft.
Wat vind jij van deze ontwikkeling? Laat het vooral weten in de comments. We beloven plechtig dat we je thread daar niet zullen onderbreken voor een advertentie.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Oh man.
Amerikanen.
Dus oftewel wat de wereld in 2028 te bieden heeft:
Sony zonder discs en dus geen garantie op games lang kunnen spelen
Microsoft waarschijnlijk( nog onbekend) wel met discs maar dat kun je tussendoor je favoriete wasmiddel even voorbij zien komen wanneer je net op dat moment je laatste kogel afvuurt in de hoop dat de eindbaas neergaat.
Nintendo die gewoon zijn ding blijft doen.
Als deze 3 echt zo doorgaan, en Nintendo pakt het slim aan gaan die gewoon de markt zoals in de jaren 80 massaal overnemen.
Moet nog blijken wat er werkelijk gebeurd met de no disc/ no ownership policy van Sony( en de grote bek van gamers dat ze het massaal gaan boycotten. Ook dat moet nog blijken). En van de ads van Microsoft.
Maar positief komen beiden momenteel niet voor de dag als ik eerlijk ben.
Kan Microsoft ook meteen een patent aanvragen voor reclame onderbrekingen in hun hol stoppen.
In beperkte mate van ~1½ minuut vind ik dit prima bij een serie op een streamingdienst.
Bij video games? Nooit.
Moeten ze echt niet doen. Elke game die dat heeft is gedoemd om floppen.
"Volgens de Amerikaanse tech gigant is het systeem zodanig ingericht dat het alleen de game onderbreekt op non-intrusive momenten"
My guy, elk moment dat mijn game onderbroken wordt door iets of iemand anders dan mijzelf is intrusive...
Het moment breekt dus nu aan dat boeken nog de enige veilige havens zullen zijn, als je thuis nieuwe werelden en verhalen wil ontdekken zonder constant afgeleid te worden door agressieve, hebzuchtige onzin.
Sluit je eens een uur op in een kamer met een goed boek, met je mobiel op stil of vliegtuigstand, en besteed dat uur eens uitsluitend aan lezen. En als het lezen nog wat onwennig is, stop dan af en toe en laat even je gedachten over de tekst gaan.
Een absolute verschrikking voor bedrijven die jou dan niet meer kunnen bereiken, volgen en afleiden, maar voor jou een absolute weldaad. En is dat laatste niet een stuk belangrijker?
Ik verwacht dat, als ze dit gaan gebruiken (hetgeen me dodelijk lijkt voor hun PR), ze dit op GamePass gaan introduceren. Eerst de goedkopere tiers, en alleen de duurste tier heeft geen advertenties. Of gewoon net als Disney+ geen enkele tier zonder advertenties, who knows. Microsoft is immers kampioen eigen glazen ingooien met hun gierigheid
Denk dat de backlash zo gigantisch zou zijn dat ze het niet aandurven? Ik word er iig niet vrolijk van :')