Oktober-release maakt Curse of Resthaven perfect voor Halloween
Zoek je nog naar nieuwe games om je Halloween-selectie mee te vullen? Maak dan hier kennis met de verhalende horror-roguelite Curse of Resthaven.
Het was even haasten voor de onafhankelijke ontwikkelaar Hilltop Studios en indie-uitgever Digital Bandidos, maar de deadline is gehaald. Curse of Resthaven, de narratief-gedreven roguelite met RPG-elementen, wordt uitgebracht net vóór Halloween, waardoor je lekker tijdig kan gaan griezelen met deze uniek ogende titel. Mocht je niet zo lang willen wachten of heb je twijfels of dit wel je ding is? Dan kan je via Steam nu de demo uitproberen.
Wat je te wachten staat? Een grandioos mysterie. Je nichtje is vermist geraakt op de vervloekte eilandkolonie Resthaven en je moet alle zeilen bijzetten om haar terug te vinden. Je moet de stad besturen, middelen verstandig toewijzen en beslissen wie (of wat) je kunt vertrouwen. Je bent van alle markten thuis, want onderzoeken, ondervragen, onderhandelen en upgraden vormen de kern van de gameplay-loop. Daarnaast kan je op kaartspel-gebaseerde expedities gaan om zo nog meer duistere geheimen te ontrafelen.
Curse of Resthaven is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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