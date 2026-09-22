Halo gaat naar Activision, diverse XBOX-studio's gaan op de schop
De tweede ontslagronde binnen de XBOX-divisie wordt doorgezet en dat levert een bijzondere reorganisatie op. De Halo-IP wordt onderdeel van Activision en diverse XBOX-studio's worden onder nieuwe uitgevers binnen het portfolio van XBOX geplaatst.
Om te beginnen gaat Halo Studios opereren onder Activision. De ontwikkelaar gaat samenwerken met de Call of Duty-uitgever en blijft verantwoordelijk voor de 'in-market' projecten. Een geheel nieuw team wordt echter opgericht om de nieuwe Halo-game te ontwikkelen. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een nieuw team binnen Halo Studios, of een geheel vers team aan gamemakers die met 'de beste Halo-game ooit' aan de slag gaan. Ja, deze ambitie wordt uitgesproken door Activision president Rob Kostich, die maar al te blij is met de aanwinst. Ook verwelkomt Activision de ontwikkelaars Rare (Sea of Thieves) en World's Edge (Age of Empires).
Het is echter niet alleen Activision die nieuwe zielen mag verwelkomen. Bethesda wordt de nieuwe partner van Obsidian Entertainment. Dit is niet heel gek, aangezien de ontwikkelaar bezig is met een nieuwe game in het Fallout-universum. Forza Motorsport-dev Turn10 wordt geabsorbeerd door Forza Horizon-dev Playground Games, terwijl Undead Labs officieel verder gaat als een onafhankelijke ontwikkelaar. Een andere uitgever pakt de release van State of Decay 3 op, maar de Game Pass-release blijft intact. Ninja Theory heeft minder geluk. Twee deals zijn niet doorgegaan en nu neemt de druk toe op de Britse gamemaker. De kans dat ze de deuren moeten sluiten, blijft helaas reëel. Tot slot gaat de Microsoft Casual Games-divisie rapporteren naar King (Candy Crush).
Helaas blijft dit onderdeel van de grote XBOX-ontslagronde en gaan er dus, zoals eerder werd verteld, banen verloren. Ditmaal gaat het om 268 jobs bij Halo Studios, andere first-party ontwikkelaars en de centrale organisatie van XBOX Game Studios. Microsoft zegt dat het nu driekwart klaar is met de geplande reorganisaties.
We houden de ontwikkelingen in de gaten. Wat vinden jullie van deze toestand? Laat het gerust weten.
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Interessant dat er nu allerlei studios onder de paraplu van andere afdelingen/studios worden geplaatst, terwijl Asha eerder juist zo hard ging op het snijden in managementlagen.
Ik ben sceptisch over hoe goed dit is voor de studios. Activision is waar de creativiteit opgeofferd wordt aan het altaar van winstgevendheid, waar iedere studio uiteindelijk aan Call of Duty moet gaan werken. De kans dat Halo of Age of Empires hierdoor nog een renaissance tegemoetgaan, lijkt me dus heel klein. Al zou dit voor Halo alsnog een verbetering kunnen zijn, want 343 bakte er wel heel weinig van geloof ik. Maar vergeet maar dat Rare ooit nog iets anders mag doen dan Sea of Thieves of vergelijkbare live-service projecten.
Weer treurig nieuws dit!
Het stopt maar niet he!?
Dit bericht lezen voelde een beetje als kijken naar een auto-ongeluk. Ik wilde het niet zien, maar bleef toch hangen om te kijken wat ik nog meer aan zou treffen.
Wat zijn 'in-market' projecten? Games die al lang uit zijn?
Ik tijdens het lezen:
Toch jammer voor die mensen
Mensen die ook maar durven te zeggen dat dit niet perse alleen maar negatief is, weiger ik nog echt serieus te nemen.