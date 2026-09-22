Stardock Entertainment is sinds kort druk bezig met het uitbreiden van de uitgeversportfolio en doet het ditmaal door indie studio Siesta Games te helpen. Hun aankomende deckbuilder roguelike Empire in Decay wordt met de hulp van Stardock Entertainment in 2027 naar Steam gebracht.

Met Empire in Decay als roguelike deckbuilder stapt Siesta Games in een bekend en populair genre. Eentje met veel grote namen. De game weet zich met de trailer direct apart te zetten, want het bord waar op wordt gevochten, lijkt sprekend op een schaakbord. Met behulp van de kaarten zet je soldaten op het bord en bepaal je de aanvallen. Gedurende een run krijg je de optie om de kaarten en de soldaten te upgraden.

En waar doe je dat allemaal voor? Het koninkrijk is in verval aan het raken en het is jouw taak om een succesvolle rebellie te leiden. Dit doe je door een route te kiezen door de stad met als eindbestemming de troonzaal. Daar wacht de koning op je voor het laatste gevecht. In elke run is er ruimte voor twee fracties en momenteel kent de game er vier: De Damerites, de Guild, de Soul Harvesters en de Groundbreaking Society. Aangezien Stardock Entertainment zelf al meerdere strategiegames heeft uitgegeven is het geen wonder dat Empire in Decay hun aandacht wist te trekken.

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Empire in Decay komt aan het begin van 2027 te verschijnen voor pc.