Gerucht: Tweede ronde aan XBOX-ontslagen wordt deze week doorgevoerd
We wisten dat ze nog moesten komen, maar leuk is anders. Volgens diverse bronnen wordt de tweede ronde aan XBOX-ontslagen deze week doorgevoerd.
Mocht het je eerder dit jaar gemist hebben: XBOX schrapt 3200 banen en neemt daarmee afscheid van Double Fine Studios, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs en Arkane Studios. Deze ontwikkelaars worden niet gesloten, maar moeten onafhankelijk of met een andere uitgever verder. In eerste instantie zijn 1600 mensen de laan uitgestuurd en nu komt het vervolg. De verwachting is dat Blizzard, Activision en XBOX Game Studios allemaal worden geraakt.
Maar dat is niet alles, aldus bronnen zoals NateTheHate, Jez Corden (Windows Central) en Andy Robinson (VGC). Volgens hen worden 'verschillende studio's samengevoegd' en de geruchten zijn nogal hectisch te noemen. Zo zou de Halo-IP bij Activision komen te liggen, maakt Obsidian Entertainment de overstap naar Bethesda en nog veel meer. Het is simpelweg afwachten totdat Microsoft zelf met een update komt, want het verloopt behoorlijk rommelig.
We houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra er een update wordt gegeven, lees je het bij Gameliner.
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Wacht, raakt 343 Studios de Halo reeks kwijt? Dat zou echt fantastisch nieuws zijn, wat een zootje hebben ze ervan gemaakt.
Verder doet Asha Sharma gewoon wat nodig is, Xbox weer zakelijk beoordelen. Ik denk dat wij als gamers er op lange termijn ook meer aan hebben als Xbox gewoon weer stabiel is en games maakt die de massa wil.
MS heeft dus gewoonweg nog steeds niet zijn zaken op orde. Het is intern nog steeds de grootste shit show van de gaming industrie. (Althans dat vind ik)