Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Gerucht: Tweede ronde aan XBOX-ontslagen wordt deze week doorgevoerd

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

We wisten dat ze nog moesten komen, maar leuk is anders. Volgens diverse bronnen wordt de tweede ronde aan XBOX-ontslagen deze week doorgevoerd.

Mocht het je eerder dit jaar gemist hebben: XBOX schrapt 3200 banen en neemt daarmee afscheid van Double Fine Studios, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs en Arkane Studios. Deze ontwikkelaars worden niet gesloten, maar moeten onafhankelijk of met een andere uitgever verder. In eerste instantie zijn 1600 mensen de laan uitgestuurd en nu komt het vervolg. De verwachting is dat Blizzard, Activision en XBOX Game Studios allemaal worden geraakt.

Maar dat is niet alles, aldus bronnen zoals NateTheHate, Jez Corden (Windows Central) en Andy Robinson (VGC). Volgens hen worden 'verschillende studio's samengevoegd' en de geruchten zijn nogal hectisch te noemen. Zo zou de Halo-IP bij Activision komen te liggen, maakt Obsidian Entertainment de overstap naar Bethesda en nog veel meer. Het is simpelweg afwachten totdat Microsoft zelf met een update komt, want het verloopt behoorlijk rommelig.

XBOX logo 2026

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra er een update wordt gegeven, lees je het bij Gameliner.

Bron: resetera
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5535 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
40 minuten geleden bewerkt

Wacht, raakt 343 Studios de Halo reeks kwijt? Dat zou echt fantastisch nieuws zijn, wat een zootje hebben ze ervan gemaakt.

Verder doet Asha Sharma gewoon wat nodig is, Xbox weer zakelijk beoordelen. Ik denk dat wij als gamers er op lange termijn ook meer aan hebben als Xbox gewoon weer stabiel is en games maakt die de massa wil.

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
46 minuten geleden

MS heeft dus gewoonweg nog steeds niet zijn zaken op orde. Het is intern nog steeds de grootste shit show van de gaming industrie. (Althans dat vind ik)

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord