Dave the Diver ontvangt gratis Guilty Gear -STRIVE- DLC

Onze Dave is niet vies van een cross-over of twee. Dat blijkt maar weer eens, want Dave the Diver ontvangt een gratis Guilty Gear -STRIVE- DLC.

Onder de naam 'DAVE THE DIVER - GGST Content Pack' wordt de uitbreiding vrijgegeven. Oorspronkelijk was deze content alleen beschikbaar via de Dave the Diver: Anniversary Edition voor de Nintendo Switch. Echter, MINTROCKET heeft besloten deze features naar de overige platformen te brengen. Geniet dus van de ritme-minigame 'The Disaster of Passion', sta Bancho Sushi in 'GGST Vibes All Night' en zet de 'May’s Anchor' in tijdens je duikexpedities voor extra (dol)fijne stootkracht.

Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc en consoles.