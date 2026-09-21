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Dave the Diver ontvangt gratis Guilty Gear -STRIVE- DLC

Door Bram Noteboom
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Onze Dave is niet vies van een cross-over of twee. Dat blijkt maar weer eens, want Dave the Diver ontvangt een gratis Guilty Gear -STRIVE- DLC.

Onder de naam 'DAVE THE DIVER - GGST Content Pack' wordt de uitbreiding vrijgegeven. Oorspronkelijk was deze content alleen beschikbaar via de Dave the Diver: Anniversary Edition voor de Nintendo Switch. Echter, MINTROCKET heeft besloten deze features naar de overige platformen te brengen. Geniet dus van de ritme-minigame 'The Disaster of Passion', sta Bancho Sushi in 'GGST Vibes All Night' en zet de 'May’s Anchor' in tijdens je duikexpedities voor extra (dol)fijne stootkracht.

Dave the Diver Guilty Gear STRIVE DLC gratis

Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: MINTROCKET
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5533 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dave the Diver
Dave the Diver

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

MINTROCKET

Uitgever

NEXON Korea Corporation.

Release

1 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ik heb nog nooit Dave the Diver gespeeld, dus deze combo van games en het plaatje daarbij is erg confusing lol.

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