Dave the Diver ontvangt gratis Guilty Gear -STRIVE- DLC
Onze Dave is niet vies van een cross-over of twee. Dat blijkt maar weer eens, want Dave the Diver ontvangt een gratis Guilty Gear -STRIVE- DLC.
Onder de naam 'DAVE THE DIVER - GGST Content Pack' wordt de uitbreiding vrijgegeven. Oorspronkelijk was deze content alleen beschikbaar via de Dave the Diver: Anniversary Edition voor de Nintendo Switch. Echter, MINTROCKET heeft besloten deze features naar de overige platformen te brengen. Geniet dus van de ritme-minigame 'The Disaster of Passion', sta Bancho Sushi in 'GGST Vibes All Night' en zet de 'May’s Anchor' in tijdens je duikexpedities voor extra (dol)fijne stootkracht.
Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc en consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Dave the Diver meer dan tien miljoen keer verscheept
MINTROCKET deelt een mooie mijlpaal voor Dave the Diver. De game is inmiddels meer dan tien miljoen keer verkocht in drie jaar tijd.4 reacties
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In the Jungle is de perfecte DLC om weer terug mee in Dave the Diver te duiken
Dave the Diver's nieuwe DLC In the Jungle is het schoolvoorbeeld van hoe een DLC hoort te zijn. Het geeft je genoeg redenen om terug in de game te duiken.2 reacties
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Dave the Diver duikt op in Two Point Museum-update
Dave the Diver keert landwaarts voor wat nieuwe content in Dave the Diver x Two Point Museum. Speel Two Point Museum nu tijdelijk gratis op Xbox en pc!5 reacties
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Nieuwe beelden Dave the Diver: In The Jungle in live action trailer
PC Gaming Show bood gister ook nog een podium voor een opvallende nieuwe trailer van Dave The Diver: In The Jungle DLC. Met live action beelden.2 reacties
Ik heb nog nooit Dave the Diver gespeeld, dus deze combo van games en het plaatje daarbij is erg confusing lol.