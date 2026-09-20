Buckle your seatbelts; The Hollowing is aangekondigd
Eenmansontwikkelaar Rubeki heeft tijdens de PC Gaming Show zijn nieuwste game The Hollowing aangekondigd. De game speelt zich af in hetzelfde universum als zijn vorige game Lorn's Rule en plaatst je in de cockpit van een klein vliegtuigje.
Vlieg door de dikke mist, volg de lichten en ontrafel het mysterie van The Hollowing. In de game dien je communicatietorens te onderhouden, maar al snel voel je je zielsalleen. Deze horrorgame moet het hebben van een flinke dosis ambiance, waarbij isolatie centraal staat. Weet jij je hoofd koel te houden, of verdwijn je in de krochten van deze mysterieuze wereld? Hoewel de game zojuist is aangekondigd, is er ook direct een demo beschikbaar gesteld. Geïnteresseerd? Check dan de link in de bron
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Obstacle Overdrive is Micro Machines, maar dan super traag
Obstacle Overdrive laat je met bestuurbare auto's over blokken, boeken en knutselwerken klauteren. De game verschijnt in oktober en heeft nu een demo!0 reacties
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Ga de strijd aan tegen het nucleaire gif in Toxic Frontier
Uitgever Meteorbyte Studios heeft met Toxic Frontier een nieuwe card-based roguelike city-builder aankondigd tijdens de PC Gaming Show.0 reacties
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Undefeated: Genesis-demo nu te spelen op Steam
Undefeated: Genesis geeft spelers alvast een voorproefje van vliegen, vechten en groeien als superheld. De demo is nu beschikbaar voor pc.0 reacties
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Chaos gegarandeerd in de actiegame Marked For Mayhem
Tijdens de PC Gaming Show is de nieuwe competitieve actiegame Marked For Mayhem aangekondigd. De game verschijnt volgend jaar.0 reacties