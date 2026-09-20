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Tokyo Game Show 2026

Buckle your seatbelts; The Hollowing is aangekondigd

Door Rudy Wijnberg
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Eenmansontwikkelaar Rubeki heeft tijdens de PC Gaming Show zijn nieuwste game The Hollowing aangekondigd. De game speelt zich af in hetzelfde universum als zijn vorige game Lorn's Rule en plaatst je in de cockpit van een klein vliegtuigje.

Vlieg door de dikke mist, volg de lichten en ontrafel het mysterie van The Hollowing. In de game dien je communicatietorens te onderhouden, maar al snel voel je je zielsalleen. Deze horrorgame moet het hebben van een flinke dosis ambiance, waarbij isolatie centraal staat. Weet jij je hoofd koel te houden, of verdwijn je in de krochten van deze mysterieuze wereld? Hoewel de game zojuist is aangekondigd, is er ook direct een demo beschikbaar gesteld. Geïnteresseerd? Check dan de link in de bron

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Bron: Rubeki
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Hollowing
The Hollowing

Ontwikkelaar

Rubeki

Uitgever

Rubeki

Release

-

Platforms

PC
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