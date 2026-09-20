Buckle your seatbelts; The Hollowing is aangekondigd

Eenmansontwikkelaar Rubeki heeft tijdens de PC Gaming Show zijn nieuwste game The Hollowing aangekondigd. De game speelt zich af in hetzelfde universum als zijn vorige game Lorn's Rule en plaatst je in de cockpit van een klein vliegtuigje.

Vlieg door de dikke mist, volg de lichten en ontrafel het mysterie van The Hollowing. In de game dien je communicatietorens te onderhouden, maar al snel voel je je zielsalleen. Deze horrorgame moet het hebben van een flinke dosis ambiance, waarbij isolatie centraal staat. Weet jij je hoofd koel te houden, of verdwijn je in de krochten van deze mysterieuze wereld? Hoewel de game zojuist is aangekondigd, is er ook direct een demo beschikbaar gesteld. Geïnteresseerd? Check dan de link in de bron