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Tokyo Game Show 2026

Ga de strijd aan tegen het nucleaire gif in Toxic Frontier

Door Patrick Lamers
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Naast een aantal andere games is tijdens de PC Gaming Show ook Toxic Frontier aangekondigd. Dit is een card-based roguelike city-builder waarin je een stad moet opbouwen door de juiste kaarten te spelen.

Ontwikkelaar Mint Gate Games werkt aan Toxic Frontier, zo leren we tijdens de PC Gaming Show. In deze game moet jij een veilige haven zien op te bouwen, maar dat moet je doen te midden van een grote toxische poel. Door het spelen van kaarten kun je je fundament steeds verder uitbouwen, terwijl je ervoor moet zorgen dat je niet het slachtoffer wordt van het giftige afval dat zich om je heen bevindt. Toxic Frontier heeft meer dan veertig kaarten om te verzamelen en vrij te spelen, een complex synergiesysteem waarmee je de tegels kunt verkennen en vier verschillende gamemodi met twee mogelijke eindes voor het verhaal.

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Toxic Frontier heeft nog geen releasedatum, maar komt als alles volgens plan gaat in het eerste kwartaal van 2027 naar pc.

Bron: Meteorbyte Studios
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Toxic Frontier
Toxic Frontier

Ontwikkelaar

Mint Gate Games

Uitgever

Meteorbyte Studios

Release

Q1 2027

Platforms

PC
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