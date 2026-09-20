Ga de strijd aan tegen het nucleaire gif in Toxic Frontier

Naast een aantal andere games is tijdens de PC Gaming Show ook Toxic Frontier aangekondigd. Dit is een card-based roguelike city-builder waarin je een stad moet opbouwen door de juiste kaarten te spelen.

Ontwikkelaar Mint Gate Games werkt aan Toxic Frontier, zo leren we tijdens de PC Gaming Show. In deze game moet jij een veilige haven zien op te bouwen, maar dat moet je doen te midden van een grote toxische poel. Door het spelen van kaarten kun je je fundament steeds verder uitbouwen, terwijl je ervoor moet zorgen dat je niet het slachtoffer wordt van het giftige afval dat zich om je heen bevindt. Toxic Frontier heeft meer dan veertig kaarten om te verzamelen en vrij te spelen, een complex synergiesysteem waarmee je de tegels kunt verkennen en vier verschillende gamemodi met twee mogelijke eindes voor het verhaal.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Toxic Frontier heeft nog geen releasedatum, maar komt als alles volgens plan gaat in het eerste kwartaal van 2027 naar pc.