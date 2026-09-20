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Tokyo Game Show 2026

Bayonetta verschijnt ook in PS5- en pc-versie van Stellar Blade

Door Rudy Wijnberg
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Wilde je bijzonder graag met de vier Bayonetta-outfits in Stellar Blade aan de slag, maar had je nou net geen zin om de game voor Nintendo Switch 2 te kopen? Nou, dan heb ik mooi nieuws voor je. De DLC komt ook gratis naar de PlayStation 5- en pc-versie van de game.

Vanaf 5 november 2026 is Stellar Blade verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game, waarin strakke pakjes, keiharde combat en vloeiende gameplay centraal staan, heeft flink wat werk vereist om op Nintendo Switch 2 speelbaar te zijn. Zo experimenteert Shift Up met frame generatie in Stellar Blade. Dat harde werk viert Nintendo door Bayonetta uit te lenen voor de game. In Stellar Blade verschijnen namelijk vier Bayonetta-outfits, bestaande uit: Bayonetta, Nun, Jeanne en Black Tresses. De vier Nintendo-gethematiseerde outfits zijn echter niet enkel bestemd voor gebruik op Nintendo Switch 2, want deze verschijnen namelijk ook voor PlayStation 5 en pc.

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Stellar Blade verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2. De game is sinds april 2024 verkrijgbaar.

Bron: Shift Up
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stellar Blade
Stellar Blade

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

SHIFT UP Corporation

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

26 april 2024

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
6 uur geleden

Zou nu wel Bayonetta 4 willen maar dan met fatsoenlijke graphics 😋

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Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
6 uur geleden

Nice, leuk moment om hem dan weer een keer op te starten 👍🏻.

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