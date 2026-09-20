Bayonetta verschijnt ook in PS5- en pc-versie van Stellar Blade
Wilde je bijzonder graag met de vier Bayonetta-outfits in Stellar Blade aan de slag, maar had je nou net geen zin om de game voor Nintendo Switch 2 te kopen? Nou, dan heb ik mooi nieuws voor je. De DLC komt ook gratis naar de PlayStation 5- en pc-versie van de game.
Vanaf 5 november 2026 is Stellar Blade verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game, waarin strakke pakjes, keiharde combat en vloeiende gameplay centraal staan, heeft flink wat werk vereist om op Nintendo Switch 2 speelbaar te zijn. Zo experimenteert Shift Up met frame generatie in Stellar Blade. Dat harde werk viert Nintendo door Bayonetta uit te lenen voor de game. In Stellar Blade verschijnen namelijk vier Bayonetta-outfits, bestaande uit: Bayonetta, Nun, Jeanne en Black Tresses. De vier Nintendo-gethematiseerde outfits zijn echter niet enkel bestemd voor gebruik op Nintendo Switch 2, want deze verschijnen namelijk ook voor PlayStation 5 en pc.
Stellar Blade verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2. De game is sinds april 2024 verkrijgbaar.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Zou nu wel Bayonetta 4 willen maar dan met fatsoenlijke graphics 😋
Nice, leuk moment om hem dan weer een keer op te starten 👍🏻.