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Tokyo Game Show 2026

Meer gameplaydetails onthuld van Raji: Kaliyuga

Door Hannah Herzberg
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Raji: Kaliyuga werd vorig jaar al aangekondigd en tijdens de Mix Summer Showcase dit jaar werden wij verwend met een wonderschone gameplaytrailer van vijf minuten. Nu, tijdens de Tokyo Game Show, vertelde de ontwikkelaar ons wat meer over de game.

Raji: Kaliyuga is het vervolg op Raji: An Ancient Epic, dat in 2020 verscheen en goed werd ontvangen. De verschillende trailers maakten al duidelijk dat Kaliyuga er wat betreft de graphics en de gamewereld een flinke schep bovenop doet. Je speelt nu niet alleen met Raji als hoofdpersoon, maar ook als Darsh, haar kleine broertje, door middel van een ‘Dual-Protagonist’-systeem. Raji maakt gebruik van acrobatische vechtkunst, die gepaard gaat met een Trishul, een drietand. Darsh daarentegen beschikt over intense krachten, zoals het manipuleren van de zwaartekracht. Wil je meer weten? Bekijk dan hier gameplaybeelden met uitleg van de game director persoonlijk.

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Een releasedatum is nog niet bekend, maar Raji: Kaliyuga verschijnt voor XBOX Series X/S en pc.

Bron: XBOX
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 12 reviews 123 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Raji: Kaliyuga
Raji: Kaliyuga

Ontwikkelaar

Nodding Heads Games

Uitgever

Nodding Heads Games

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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