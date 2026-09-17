Meer gameplaydetails onthuld van Raji: Kaliyuga

Raji: Kaliyuga werd vorig jaar al aangekondigd en tijdens de Mix Summer Showcase dit jaar werden wij verwend met een wonderschone gameplaytrailer van vijf minuten. Nu, tijdens de Tokyo Game Show, vertelde de ontwikkelaar ons wat meer over de game.

Raji: Kaliyuga is het vervolg op Raji: An Ancient Epic, dat in 2020 verscheen en goed werd ontvangen. De verschillende trailers maakten al duidelijk dat Kaliyuga er wat betreft de graphics en de gamewereld een flinke schep bovenop doet. Je speelt nu niet alleen met Raji als hoofdpersoon, maar ook als Darsh, haar kleine broertje, door middel van een ‘Dual-Protagonist’-systeem. Raji maakt gebruik van acrobatische vechtkunst, die gepaard gaat met een Trishul, een drietand. Darsh daarentegen beschikt over intense krachten, zoals het manipuleren van de zwaartekracht. Wil je meer weten? Bekijk dan hier gameplaybeelden met uitleg van de game director persoonlijk.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Een releasedatum is nog niet bekend, maar Raji: Kaliyuga verschijnt voor XBOX Series X/S en pc.