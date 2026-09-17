Edge of Memories ontvangt releasedatum gedurende Tokyo Game Show 2026
Edge of Memories, het laatste wapenfeit van ontwikkelaar Midgar Studio, heeft een releasedatum te pakken. Dit jaar kan je nog met de JRPG aan de slag.
De nieuwste trailer werd gedeeld tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream. Zoals je wellicht al weet, verkeert uitgever Nacon zich in zwaar weer. Midgar Studio was een van de ontwikkelaars die het moest bekopen, maar dat wil niet zeggen dat ze hun laatste game niet uit mogen brengen. Edge of Memories is een JRPG, waar de bevolking van Avaris wordt geteisterd door de Corrosie. Deze ziekte sloopt alles op zijn pad en jij gaat daar een stokje voor steken. Het nieuwste beeldmateriaal biedt naast de releasedatum een uitgebreide blik over de kleurrijke, flitsende combat. Het is aan te raden deze goed te beheersen, want je treft diverse eindbazen op je pad.
Edge of Memories is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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