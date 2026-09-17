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Tokyo Game Show 2026

Edge of Memories ontvangt releasedatum gedurende Tokyo Game Show 2026

Door Bram Noteboom
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Edge of Memories, het laatste wapenfeit van ontwikkelaar Midgar Studio, heeft een releasedatum te pakken. Dit jaar kan je nog met de JRPG aan de slag.

De nieuwste trailer werd gedeeld tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream. Zoals je wellicht al weet, verkeert uitgever Nacon zich in zwaar weer. Midgar Studio was een van de ontwikkelaars die het moest bekopen, maar dat wil niet zeggen dat ze hun laatste game niet uit mogen brengen. Edge of Memories is een JRPG, waar de bevolking van Avaris wordt geteisterd door de Corrosie. Deze ziekte sloopt alles op zijn pad en jij gaat daar een stokje voor steken. Het nieuwste beeldmateriaal biedt naast de releasedatum een uitgebreide blik over de kleurrijke, flitsende combat. Het is aan te raden deze goed te beheersen, want je treft diverse eindbazen op je pad.

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Edge of Memories is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Edge of Memories
Edge of Memories

Ontwikkelaar

Midgar Studio

Uitgever

Nacon

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik hou echt van JRPG 's, maar van deze wacht ik de cijfers even af. Weet niet waarom maar de characters stoten me best wel af.

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