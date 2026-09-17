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Tokyo Game Show 2026

Eerste nummers Grand Theft Auto VI: The Album bekend

Door Bram Noteboom
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Rockstar Games gaat de samenwerking aan met Atlantic Records voor de publicatie van Grand Theft Auto VI: The Album. Check hier de eerste details.

GTA-games staan natuurlijk welbekend om hun sterke keuzes in muziek en het zesde deel in de langlopende franchise zet deze traditie voort. Grand Theft Auto VI: The Album is een verzameling van 34 gloednieuwe, originele nummers van een selectie aan 'grensverleggende en boeiende artiesten', aldus Rockstar Games. Vanaf vandaag zijn er al zes nummers te beluisteren. Het gaat om de volgende tracks:

  • Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott - RHYNO (prod. door Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy - Sexy Magic
  • Morgan Wallen - Last Thing You Need
  • Raw Alejandro - Macacoa 2000
  • Keith Richards - Bright Lights, Big City
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Via de bronvermelding is het mogelijk het album te 'pre-saven' op alle grote muziekstreamingdiensten. Het album verschijnt tegelijkertijd met de release van de game. Het is mogelijk om een pre-order te plaatsen voor diverse vinyl- en cd-edities. Ja, het album krijgt wel een schijfje.

Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl10 Deel van het meubilair
19 minuten geleden

Vet hoor! Maar de muziek uitbrengen op cd en vinyl, maar de game…. Ho maar

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
24 minuten geleden

Hopelijk zit Flash FM er weer in. Die pakte echt die 80's vibe voor mjj.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
37 minuten geleden

Geen klassieke muziek lijkt erop... Jammer, had graag op de klassieke muziek radio zender weggereden/plank has gereden van de politie haha.

Ga de genoemde nummers eens beluisteren.

0
Avatar Dre_mk3
Dre_mk3
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Prima hoor, zolang Emotion 98.3 er maar bij zit straks.

0
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