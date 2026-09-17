Eerste nummers Grand Theft Auto VI: The Album bekend

Rockstar Games gaat de samenwerking aan met Atlantic Records voor de publicatie van Grand Theft Auto VI: The Album. Check hier de eerste details.

GTA-games staan natuurlijk welbekend om hun sterke keuzes in muziek en het zesde deel in de langlopende franchise zet deze traditie voort. Grand Theft Auto VI: The Album is een verzameling van 34 gloednieuwe, originele nummers van een selectie aan 'grensverleggende en boeiende artiesten', aldus Rockstar Games. Vanaf vandaag zijn er al zes nummers te beluisteren. Het gaat om de volgende tracks:

Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott - RHYNO (prod. door Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy - Sexy Magic

Morgan Wallen - Last Thing You Need

Raw Alejandro - Macacoa 2000

Keith Richards - Bright Lights, Big City

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Via de bronvermelding is het mogelijk het album te 'pre-saven' op alle grote muziekstreamingdiensten. Het album verschijnt tegelijkertijd met de release van de game. Het is mogelijk om een pre-order te plaatsen voor diverse vinyl- en cd-edities. Ja, het album krijgt wel een schijfje.

Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.