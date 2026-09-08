GTA VI hanteert lokale tijden met launch, zo speel je eerder
Aangezien menig gamer helemaal wild wordt van GTA VI, kunnen we ons alvast voorbereiden op de launch. Dit zijn de tijden waar je rekening mee moet houden! Zeker als je zo vroeg mogelijk wilt spelen, zijn er een aantal zaken om te regelen.
Grand Theft Auto VI hanteert namelijk geen wereldwijde, gelijktijdige release, aldus GTAVice. Het maakt gebruik van lokale tijden, waardoor je gebonden bent aan tijdzones. Dit is niet ongebruikelijk bij de launch van games, maar aangezien het nu toevallig gaat om het meest felbegeerde mediaproduct aller tijden, kun je je waarschijnlijk voorstellen dat er spelers zijn die zo snel mogelijk met de content aan de haal willen gaan, voordat er duizend spoilers online te vinden zijn.
De methode om zo snel mogelijk GTA VI te kunnen spelen, brengt ons naar Nieuw-Zeeland. Niet letterlijk, maar wel digitaal. Dit land loopt namelijk voorop qua tijdzone en krijgt dus als eerste toegang tot de game; om twaalf uur 's nachts op 19 november om precies te zijn. Om dus zo snel mogelijk met de actiegame van Rockstar Games aan de slag te gaan, dien je jouw console qua locatie aan te passen. Wanneer je Nieuw-Zeeland als locatie gebruikt, kan je heel wat uurtjes eerder in Vice City een leven opbouwen. In Nederlandse tijden zou dat ongeveer een verschil van 12 uur betekenen. Of je begint in de vroegtijdig in de middag, of je wacht braaf tot middennacht; aan jou de keuze.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Werkt niet (fatsoenlijk) op PS5. De game is region-locked. Je moet de game dan ook kopen in de store van Nieuw-Zeeland.
Edit: misschien is mijn opmerking minder sterk dan gedacht (oeps). Blijkbaar valt Nederland in dezelfde regio-groep als Nieuw-Zeeland (zie Rockstar site). Je kunt dus een pre-order uit Nederland verzilveren op een Nieuw-Zeeland PSN account. Je moet dus wel alsnog een Nieuw-Zeeland PSN account aanmaken en daar verzilveren mocht je zoveel moeite willen doen voor die paar uurtjes. Overigens is dit geen Rockstar beleid maar standaard zo bij PlayStation met die regio's.
Ik weet niet hoor, heb in Nieuw Zeeland gewoond en toen ik naar NL ging verhuizen moest ik echt een nieuw account aanmaken..
omdat die aankopen niet verzilveren van NL op mijn NZ PSN account
Of zeg je nu dat gewoon de locatie in de settings veranderen genoeg is?
Ik ga om 00:00 wel spelen als die vanaf die tijd speelbaar is. Ik heb lekker niks gepland die donderdag en vrijdag, dus lekker deze game spelen.
Ik wacht gewoon wanneer de game normaal speelbaar is. Gewoon in alle rust aan beginnen (met de ingehouden hype haha). Is een gedoe om via zeeland te spelen, dus wel prima zo. Wel super veel zin in!!
Heb trouwens vorige week voor het eerst GTA 5 enhanced edition gespeeld op mijn niruwe pc, en er zijn soms scenes in die game dat je echt denkt "hoe dan" met hoe mooi het er uit ziet. Vooral in de nacht in de regen in het downtown gedeelte!
Ik tel de dagen af om me onder te dompelen in de sfeer van Vice City, maar ik ga mijn console echt niet instellen op Nieuw-Zeeland. Mijn 25 jaar jongere ik zou dat misschien wel doen. Met het ouder worden heeft een mens nu éénmaal meer geduld. Enfin bij mij is dat toch zo 😉
Ik werk lekker thuis dus tijdens het werk gaat gta6 gewoon aan. IT problemen kunnen wachten tot na het weekend 😎
Maar vgm werkt dat op ps5 niet zo makkelijk, dan moet je een nieuw psn aanmaken en de game daar op aankopen? Zo niet wie vertelt mij hoe het werkt.
Ik zet mijn tijdzone gewoon op GMT+1715. Dan kan ik ‘m nu al spelen!