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gamescom 2026

GTA VI hanteert lokale tijden met launch, zo speel je eerder

Door Bram Noteboom
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Aangezien menig gamer helemaal wild wordt van GTA VI, kunnen we ons alvast voorbereiden op de launch. Dit zijn de tijden waar je rekening mee moet houden! Zeker als je zo vroeg mogelijk wilt spelen, zijn er een aantal zaken om te regelen.

Grand Theft Auto VI hanteert namelijk geen wereldwijde, gelijktijdige release, aldus GTAVice. Het maakt gebruik van lokale tijden, waardoor je gebonden bent aan tijdzones. Dit is niet ongebruikelijk bij de launch van games, maar aangezien het nu toevallig gaat om het meest felbegeerde mediaproduct aller tijden, kun je je waarschijnlijk voorstellen dat er spelers zijn die zo snel mogelijk met de content aan de haal willen gaan, voordat er duizend spoilers online te vinden zijn.

De methode om zo snel mogelijk GTA VI te kunnen spelen, brengt ons naar Nieuw-Zeeland. Niet letterlijk, maar wel digitaal. Dit land loopt namelijk voorop qua tijdzone en krijgt dus als eerste toegang tot de game; om twaalf uur 's nachts op 19 november om precies te zijn. Om dus zo snel mogelijk met de actiegame van Rockstar Games aan de slag te gaan, dien je jouw console qua locatie aan te passen. Wanneer je Nieuw-Zeeland als locatie gebruikt, kan je heel wat uurtjes eerder in Vice City een leven opbouwen. In Nederlandse tijden zou dat ongeveer een verschil van 12 uur betekenen. Of je begint in de vroegtijdig in de middag, of je wacht braaf tot middennacht; aan jou de keuze.

GTA VI game eerder spelen launch

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: GTAVice
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5435 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl7 Checkpoint Jeugd
Vastgepind
3 uur geleden bewerkt

Werkt niet (fatsoenlijk) op PS5. De game is region-locked. Je moet de game dan ook kopen in de store van Nieuw-Zeeland.

Edit: misschien is mijn opmerking minder sterk dan gedacht (oeps). Blijkbaar valt Nederland in dezelfde regio-groep als Nieuw-Zeeland (zie Rockstar site). Je kunt dus een pre-order uit Nederland verzilveren op een Nieuw-Zeeland PSN account. Je moet dus wel alsnog een Nieuw-Zeeland PSN account aanmaken en daar verzilveren mocht je zoveel moeite willen doen voor die paar uurtjes. Overigens is dit geen Rockstar beleid maar standaard zo bij PlayStation met die regio's.

3
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
1 uur geleden

Ik weet niet hoor, heb in Nieuw Zeeland gewoond en toen ik naar NL ging verhuizen moest ik echt een nieuw account aanmaken..
omdat die aankopen niet verzilveren van NL op mijn NZ PSN account
Of zeg je nu dat gewoon de locatie in de settings veranderen genoeg is?

0
Avatar OldGuy
OldGuy
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Ik ga om 00:00 wel spelen als die vanaf die tijd speelbaar is. Ik heb lekker niks gepland die donderdag en vrijdag, dus lekker deze game spelen.

0
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Ik wacht gewoon wanneer de game normaal speelbaar is. Gewoon in alle rust aan beginnen (met de ingehouden hype haha). Is een gedoe om via zeeland te spelen, dus wel prima zo. Wel super veel zin in!!

Heb trouwens vorige week voor het eerst GTA 5 enhanced edition gespeeld op mijn niruwe pc, en er zijn soms scenes in die game dat je echt denkt "hoe dan" met hoe mooi het er uit ziet. Vooral in de nacht in de regen in het downtown gedeelte!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Ik tel de dagen af om me onder te dompelen in de sfeer van Vice City, maar ik ga mijn console echt niet instellen op Nieuw-Zeeland. Mijn 25 jaar jongere ik zou dat misschien wel doen. Met het ouder worden heeft een mens nu éénmaal meer geduld. Enfin bij mij is dat toch zo 😉

1
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Ik werk lekker thuis dus tijdens het werk gaat gta6 gewoon aan. IT problemen kunnen wachten tot na het weekend 😎

2
Avatar N1cksnut-nl
N1cksnut-nl
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

Maar vgm werkt dat op ps5 niet zo makkelijk, dan moet je een nieuw psn aanmaken en de game daar op aankopen? Zo niet wie vertelt mij hoe het werkt.

2
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Ik zet mijn tijdzone gewoon op GMT+1715. Dan kan ik ‘m nu al spelen!

3
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