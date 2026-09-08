GTA VI hanteert lokale tijden met launch, zo speel je eerder

Aangezien menig gamer helemaal wild wordt van GTA VI, kunnen we ons alvast voorbereiden op de launch. Dit zijn de tijden waar je rekening mee moet houden! Zeker als je zo vroeg mogelijk wilt spelen, zijn er een aantal zaken om te regelen.

Grand Theft Auto VI hanteert namelijk geen wereldwijde, gelijktijdige release, aldus GTAVice. Het maakt gebruik van lokale tijden, waardoor je gebonden bent aan tijdzones. Dit is niet ongebruikelijk bij de launch van games, maar aangezien het nu toevallig gaat om het meest felbegeerde mediaproduct aller tijden, kun je je waarschijnlijk voorstellen dat er spelers zijn die zo snel mogelijk met de content aan de haal willen gaan, voordat er duizend spoilers online te vinden zijn.

De methode om zo snel mogelijk GTA VI te kunnen spelen, brengt ons naar Nieuw-Zeeland. Niet letterlijk, maar wel digitaal. Dit land loopt namelijk voorop qua tijdzone en krijgt dus als eerste toegang tot de game; om twaalf uur 's nachts op 19 november om precies te zijn. Om dus zo snel mogelijk met de actiegame van Rockstar Games aan de slag te gaan, dien je jouw console qua locatie aan te passen. Wanneer je Nieuw-Zeeland als locatie gebruikt, kan je heel wat uurtjes eerder in Vice City een leven opbouwen. In Nederlandse tijden zou dat ongeveer een verschil van 12 uur betekenen. Of je begint in de vroegtijdig in de middag, of je wacht braaf tot middennacht; aan jou de keuze.

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.