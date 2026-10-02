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Releasedatum Football Manager 27 valt in november 2026

Door Bram Noteboom
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De nieuwste Football Manager 27 'Feature Deep Dive' toont de verbeterde atmosfeer tijdens de wedstrijddag, maar ook de exacte releasedatum wordt onthuld. We checken hier de opstelling, zodat je weet waar je aan toe bent!

De druk staat erop bij Sports Interactive. De ontwikkelaar voelde zich genoodzaakt om de 2025-editie van Football Manager te annuleren en de 2026-editie kreeg veel kritiek te verduren, dus dit jaar moet men weer meedoen aan het kampioenschap. Dit hopen ze te doen door betekenisvolle innovaties door te voeren. Zo gaat onder andere de sfeer van de stadions op de schop, zodat de fans jouw spelers naar voren kunnen schreeuwen. Met vernieuwde menigte-modellen, thuistenues en vlaggen, de introductie van weereffecten en seizoenen, verbeterde animaties moet de visuele ervaring in Football Manager 27 naar een hoger niveau worden getild. Check hieronder hoe dat eruit ziet:

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Football Manager 27 is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De strategische sportgame lanceert daarnaast vanaf dag één via XBOX Game Pass Ultimate en PC Game Pass.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5608 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Football Manager 27

Ontwikkelaar

Sports Interactive

Uitgever

SEGA

Release

10 november 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Larafin
Larafin
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Trailer bekoeld mijn verwachtingen behoorlijk.... holy stutters, dat is niet afgewerkt.
UI lijkt ook nog steeds niet als ik zou willen, hopelijk staan ze dit keer wel mods iets makkelijker toe.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Nou hopen dat ze het met deze game weer goed op orde hebben.

0
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

FM26 was een behoorlijke tegenvaller, heb goede hoop dat deze beter uitgewerkt is. Ook met de nieuwe engine, zit er nog veel potentie in.

0
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