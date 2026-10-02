Releasedatum Football Manager 27 valt in november 2026

De nieuwste Football Manager 27 'Feature Deep Dive' toont de verbeterde atmosfeer tijdens de wedstrijddag, maar ook de exacte releasedatum wordt onthuld. We checken hier de opstelling, zodat je weet waar je aan toe bent!

De druk staat erop bij Sports Interactive. De ontwikkelaar voelde zich genoodzaakt om de 2025-editie van Football Manager te annuleren en de 2026-editie kreeg veel kritiek te verduren, dus dit jaar moet men weer meedoen aan het kampioenschap. Dit hopen ze te doen door betekenisvolle innovaties door te voeren. Zo gaat onder andere de sfeer van de stadions op de schop, zodat de fans jouw spelers naar voren kunnen schreeuwen. Met vernieuwde menigte-modellen, thuistenues en vlaggen, de introductie van weereffecten en seizoenen, verbeterde animaties moet de visuele ervaring in Football Manager 27 naar een hoger niveau worden getild. Check hieronder hoe dat eruit ziet:

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Football Manager 27 is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De strategische sportgame lanceert daarnaast vanaf dag één via XBOX Game Pass Ultimate en PC Game Pass.