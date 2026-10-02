Angstrom Levy maakt debuut in Invincible VS

Een ware villain maakt een opkomst in de vechtgame Invincible VS. Niemand minder dan Angstrom Levy wordt aan het roster toegevoegd!

De onderstaande gameplaytrailer toont de schurk in actie en de haat richting onze favoriete Viltrumites is al meteen voelbaar. Angstrom Levy moet het niet per se hebben van brute kracht, maar is daarentegen wel technologisch behoorlijk begaafd. Met een leger aan Drone Orbs is hij een duchtige tegenstander voor elke vechtersbaas die agressief te werk gaat. Angstrom Levy is beschikbaar vanaf 3 oktober 2026 en hij dient als het derde personage in de Year 1 Character Pass. Daarnaast wordt er een nieuwe gamemodus toegevoegd en kun je genieten van een aantal nieuwe skins, inclusief 'Duct Tape Man'.

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Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.