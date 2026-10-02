Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Angstrom Levy maakt debuut in Invincible VS

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Een ware villain maakt een opkomst in de vechtgame Invincible VS. Niemand minder dan Angstrom Levy wordt aan het roster toegevoegd!

De onderstaande gameplaytrailer toont de schurk in actie en de haat richting onze favoriete Viltrumites is al meteen voelbaar. Angstrom Levy moet het niet per se hebben van brute kracht, maar is daarentegen wel technologisch behoorlijk begaafd. Met een leger aan Drone Orbs is hij een duchtige tegenstander voor elke vechtersbaas die agressief te werk gaat. Angstrom Levy is beschikbaar vanaf 3 oktober 2026 en hij dient als het derde personage in de Year 1 Character Pass. Daarnaast wordt er een nieuwe gamemodus toegevoegd en kun je genieten van een aantal nieuwe skins, inclusief 'Duct Tape Man'.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Quarter Up
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5608 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Invincible VS
Invincible VS

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Quarter Up

Uitgever

Skybound Games

Release

30 april 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Ik vraag me af hoeveel mensen deze game nog spelen. Op PC was de 24H peak 17 spelers.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord