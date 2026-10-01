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Update Octopath Traveler-games nu beschikbaar op Switch 2

Door Bram Noteboom
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Square Enix heeft tijdens een Japanse livestream laten weten dat zowel Octopath Traveler als Octopath Traveler 2 later vandaag naar de Switch 2 komen.

Update 01/10/'26: De geliefde JRPG's Octopath Traveler en Octopath Traveler II zijn eindelijk beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. Ja, ook in ons koude kikkerlandje! Kijk hieronder de fonkelnieuwe launchtrailer:

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Update 13/07/'26: de Octopath Traveler-games zijn alleen digitaal in Japan uitgegeven voor de Nintendo Switch 2. Pas vanaf 1 oktober 2026 kunnen spelers in Europa aan de slag met de verbeterde versies van de JRPG's.

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Mijn Japans is verder vrij gebrekkig, dus we doen beroep op de berichtgeving vanuit het journalistieke platform RPG Site. Zij melden dat tijdens het achtjarige jubileum evenement Square Enix met de aankondiging kwam dat allebei de JRPG's later vandaag op de Nintendo Switch 2 te vinden zijn. Er wordt verder weinig verteld over eventuele features, zoals het overzetten van opgeslagen gegevens, de mogelijkheid tot een upgrade en meer. De prijs is daarentegen ook niet bekend, maar via Steam gaan beide games voor een adviesprijs van 59,99 euro; dus je hebt ongeveer een beeld bij het potentiële prijskaartje. Met de release op de Nintendo Switch 2 zijn Octopath Traveler en Octopath Traveler 2 straks beschikbaar op elk modern platform. Octopath Traveler 0 was daarentegen al beschikbaar op de nieuwste console van de rode gamegigant.

Octopath Traveler Nintendo Switch 2 releaseSquare Enix

De Octopath Traveler-games zijn nu beschikbaar op de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: RPG Site
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl6 Combo Juggler
Vastgepind
13 juli 2026 om 15:47

1 en 2 komen vandaag alleen digitaal uit in Japan. Past op 1 oktober kunnen wij deze games spelen.

Zover bekend is is er geen upgrade path voor de switch 1 naar switch 2 editie oid.

Ik had 10 a 20 euro betaald voor de upgrade. Ik ga niet de volledige bedrag van 60 euro per game nog eens betalen.

3
Avatar Joeri2
Joeri2
lvl5 Thread Hunter
14 juli 2026 om 07:17

Deze staat ook op mijn lijstje, maar de games zagen er vanwege de HD-2D stijl al prachtig uit. Ik vraag me af wat deze upgrade nou echt kan bieden... Ik ga denk voor de S1 versie

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
13 juli 2026 om 19:47

Waardeloze actie weer van Square.

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl13 Meta Builder
13 juli 2026 om 15:31

Al deze games (in deze stijl) zijn nu in de sale in de nintendo-store. Ik wil er een keer een proberen, maar welke titel ervaren jullie als de tofste?

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
13 juli 2026 om 15:02

Ik heb deel 1 op de Switch gespeeld en deel 2 op PC, voor zover ik mij kan herinneren zagen ze er hetzelfde uit. Dus ik vraag me af wat het doel van deze upgrade is?

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
13 juli 2026 om 14:42

Ik ga er niet voor betalen

0
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