Asha Sharma: Xbox staat absoluut niet te koop
Je zou het haast te doen hebben met Asha Sharma, de nieuwe CEO van Xbox. Na het overnemen van Phil Spencers functie bij de groene reus is de boel flink op de schop gegaan. Zo is er een gigantische reset gaande, waarbij menig werknemer en studio het veld heeft moeten ruimen. Asha Sharma verzekert echter in The New York Times: Xbox staat niet te koop.
De Halo-franchise, Rare en World's Edge staan sinds kort onder het bewind van Activision. Dat niet alleen, Obsidian Entertainment is nu onderdeel van het Bethesda-label. Volgens analisten zouden dit tekenen zijn van een potentiële verkoop, gezien dit de waarde van diverse labels zou versterken en Microsoft daardoor meer kans zou maken op een goede verkoop van zijn gamingdivisie. Iets wat Sharma nu heeft ontkracht in een artikel van The New York Times. Zo zegt Sharma:
De Amerikaanse krant haalt echter wel een terecht punt aan. Sharma geeft met dit statement namelijk niet aan of Xbox wellicht wordt losgekoppeld van Microsoft, waardoor het een eigen entiteit zou worden. Zelfstandig of niet, de band met Microsoft blijft bestaan. Zo vult Sharma aan: “We've got a long way to go with Microsoft, and we're going to take the long-term view.”
Dat de wieltjes draaien bij Microsoft mag echter duidelijk zijn. Zo heeft Xbox de samenwerking met Kojima Productions voor Physint van PlayStation overgenomen, verschijnen er meerdere exclusives en heeft het nu de disc-to-digital-functionaliteit vrijgegeven.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik zou het n9g iets harder roepen. Dan geloven mensen je misschien..
Je koopt studio's op om Xbox te versterken. Vervolgens doek je je eigen oude studio's op en brengt de games onder bij je gekochte studio's. Dan kun je die studios verkopen zonder Xbox te verkopen. Is namelijk geen pure Xbox studio. Dus Xbox is niet te koop. Niets aan gelogen 😀
Wie heeft het geld om Xbox te kopen dan ? Als het al zou gebeuren, dan zou Xbox zichzelf uitkopen bij Microsoft.
Voor iedereen die van plan is om Gears E-Day te kopen: gisteren is bevestigd dat de fysieke versie, Disc to Digital en Xbox Play Anywhere ondersteunt.
Voor wie niet precies weet wat dat betekent: met één aankoop kun je de game spelen op je Xbox, pc, portable én via de cloud. Je hoeft de game dus niet meerdere keren aan te schaffen.
Daarnaast zou je als het goed is ook co-op kunnen spelen tussen Xbox en pc.
Lekker disc kopen dus! :P
Zou graag willen dat jullie de Series x eens normaal prijzen.
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