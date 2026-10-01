Asha Sharma: Xbox staat absoluut niet te koop

Je zou het haast te doen hebben met Asha Sharma, de nieuwe CEO van Xbox. Na het overnemen van Phil Spencers functie bij de groene reus is de boel flink op de schop gegaan. Zo is er een gigantische reset gaande, waarbij menig werknemer en studio het veld heeft moeten ruimen. Asha Sharma verzekert echter in The New York Times: Xbox staat niet te koop.

De Halo-franchise, Rare en World's Edge staan sinds kort onder het bewind van Activision. Dat niet alleen, Obsidian Entertainment is nu onderdeel van het Bethesda-label. Volgens analisten zouden dit tekenen zijn van een potentiële verkoop, gezien dit de waarde van diverse labels zou versterken en Microsoft daardoor meer kans zou maken op een goede verkoop van zijn gamingdivisie. Iets wat Sharma nu heeft ontkracht in een artikel van The New York Times. Zo zegt Sharma:

Xbox is not for sale… We will do whatever it takes to set the company up for success, and we will look at the right partnerships, the right operating model and everything needed to achieve that. Asha Sharma

De Amerikaanse krant haalt echter wel een terecht punt aan. Sharma geeft met dit statement namelijk niet aan of Xbox wellicht wordt losgekoppeld van Microsoft, waardoor het een eigen entiteit zou worden. Zelfstandig of niet, de band met Microsoft blijft bestaan. Zo vult Sharma aan: “We've got a long way to go with Microsoft, and we're going to take the long-term view.”

Dat de wieltjes draaien bij Microsoft mag echter duidelijk zijn. Zo heeft Xbox de samenwerking met Kojima Productions voor Physint van PlayStation overgenomen, verschijnen er meerdere exclusives en heeft het nu de disc-to-digital-functionaliteit vrijgegeven.