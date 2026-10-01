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Moadra brengt een ode aan Metroid op diverse consoles

Door Rudy Wijnberg
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Bereid je voor op de duistere wereld van Moadra, een metroidvania die bijzonder veel weg heeft van Nintendo's Metroid-franchise. De game is inmiddels voorzien van een releasedatum. Moadra verschijnt op 22 oktober 2026.

Reis op 22 oktober af naar de vergeten planeet Protea VI. De mysterieuze locatie krioelt van de vijanden, maar gelukkig is luitenant Moadra Meras niet volledig weerloos. Gaandeweg het avontuur ontgrendel je nieuwe skills, verbeter je je arsenaal en vergroot je je overlevingskansen. Dat Moadra flink wat inspiratie heeft weten te putten uit Nintendo's Metroid mag duidelijk zijn. Zo zien we vergelijkbare gameplay, maar ook mysterieuze wezens die wel heel erg op de Chozo lijken.

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Moadra verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Gloomsoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2699 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Moadra
Moadra

Ontwikkelaar

Gloomsoft

Uitgever

Gloomsoft

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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