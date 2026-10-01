Moadra brengt een ode aan Metroid op diverse consoles

Bereid je voor op de duistere wereld van Moadra, een metroidvania die bijzonder veel weg heeft van Nintendo's Metroid-franchise. De game is inmiddels voorzien van een releasedatum. Moadra verschijnt op 22 oktober 2026.

Reis op 22 oktober af naar de vergeten planeet Protea VI. De mysterieuze locatie krioelt van de vijanden, maar gelukkig is luitenant Moadra Meras niet volledig weerloos. Gaandeweg het avontuur ontgrendel je nieuwe skills, verbeter je je arsenaal en vergroot je je overlevingskansen. Dat Moadra flink wat inspiratie heeft weten te putten uit Nintendo's Metroid mag duidelijk zijn. Zo zien we vergelijkbare gameplay, maar ook mysterieuze wezens die wel heel erg op de Chozo lijken.

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Moadra verschijnt op 22 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.