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Space Marines maken opkomst in Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Door Bram Noteboom
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De volgende cinematic trailer van Warhammer 40,000: Dawn of War IV staat klaar. Ditmaal staan de Space Marines in de schijnwerpers, terwijl ze het opnemen tegen de vele vijanden van de Emperor.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV heeft twee hoofdstukken binnen de Space Marines-eenheden voor ons klaarstaan: de Blood Ravens en de Dark Angels. Wanneer het conflict op het slagveld een kookpunt bereikt, zijn de verschillende facties genoodzaakt elkaar uit de brand te helpen. Trots en ego moeten aan de kant geschoven worden, want samen sta je sterk. Op de planeet Kronus kan het zo uit de hand lopen, dat zelfs Space Marines alle hulp goed kunnen gebruiken. Dit is op spectaculaire wijze te zien in het onderstaande beeldmateriaal.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc. Commander Edition-spelers kunnen vanaf 30 november aan de slag met drie dagen vroegtijdige toegang.

Bron: Deep Silver
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5597 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Ontwikkelaar

KING Art

Uitgever

Deep Silver

Release

3 december 2026

Platforms

PC
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