Space Marines maken opkomst in Warhammer 40,000: Dawn of War IV

De volgende cinematic trailer van Warhammer 40,000: Dawn of War IV staat klaar. Ditmaal staan de Space Marines in de schijnwerpers, terwijl ze het opnemen tegen de vele vijanden van de Emperor.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV heeft twee hoofdstukken binnen de Space Marines-eenheden voor ons klaarstaan: de Blood Ravens en de Dark Angels. Wanneer het conflict op het slagveld een kookpunt bereikt, zijn de verschillende facties genoodzaakt elkaar uit de brand te helpen. Trots en ego moeten aan de kant geschoven worden, want samen sta je sterk. Op de planeet Kronus kan het zo uit de hand lopen, dat zelfs Space Marines alle hulp goed kunnen gebruiken. Dit is op spectaculaire wijze te zien in het onderstaande beeldmateriaal.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc. Commander Edition-spelers kunnen vanaf 30 november aan de slag met drie dagen vroegtijdige toegang.