Dit zijn de PlayStation Plus-games voor oktober

September loopt inmiddels op z'n einde en tegelijk is ook de zomer officieel afgelopen. De maand oktober staat voor de deur en dat betekent natuurlijk ook nieuwe games voor PlayStation Plus-leden!

Tijdens deze nieuwe maand staan er drie titels op het programma en er zitten opnieuw verschillende genres in het aanbod. De games van oktober zijn de volgende:

Racen in F1 25

Monsters jagen in Hunt: Showdown 1896

De aarde verdedigen in Earth Defense Force: World Brothers 2

Sony

De genoemde games zullen beschikbaar zijn om te downloaden vanaf 6 oktober tot 2 november voor iedereen met een actief PlayStation Plus (Essential)-abonnement. Ga jij één of meerdere van deze games spelen?