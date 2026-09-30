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The Big Break Showcase 2026

Dit zijn de PlayStation Plus-games voor oktober

Door Simon Verbeke
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September loopt inmiddels op z'n einde en tegelijk is ook de zomer officieel afgelopen. De maand oktober staat voor de deur en dat betekent natuurlijk ook nieuwe games voor PlayStation Plus-leden!

Tijdens deze nieuwe maand staan er drie titels op het programma en er zitten opnieuw verschillende genres in het aanbod. De games van oktober zijn de volgende:

Playstation plus oktober 2026Sony

De genoemde games zullen beschikbaar zijn om te downloaden vanaf 6 oktober tot 2 november voor iedereen met een actief PlayStation Plus (Essential)-abonnement. Ga jij één of meerdere van deze games spelen?

Bron: Sony
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 365 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Hunt zeker ff proberen, de rest is trash wat mij betreft.

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Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Meh, misschien edf even proberen, maar ik zit eigenlijk weer lekker in crimson desert nu. En ik hen de fout gemaakt om rocket league na jaren weer eens te installeren. Meteen weer verslaafd..

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Hunt Showdown lijkt me interessant om te proberen.
Maar gaat waarschijnlijk gewoon de bibliotheek in vanwege mijn grote stapel games. Vandaag Ready or Not gekocht en met begonnen.
Dat ligt helemaal in mijn straatje. Een spannende tactische SWAT-shooter waarin elke deur die je opent het verschil kan betekenen tussen leven en dood. Met de psn plus games is het vaak net niet voor mij, anders had ik ze vroeger wel gekocht denk ik dan.

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