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Ghost of Yōtei Complete Edition krijgt bezoek van andere Sony-franchises

Door Simon Verbeke
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Vanaf morgen krijgt Ghost of Yōtei de zogenaamde Complete Edition, een nieuwe versie van de game met heel wat extra content. Uiteraard is er de 'Echoes of Sekigahara'-uitbreiding, maar er zitten ook wat leuke cosmetische items in het pakket.

Ontwikkelaar Sucker Punch heeft laten weten dat Ghost of Yōtei 'bezoek' zal krijgen van enkele andere grote Sony-games. Als je de 'Most Wanted'-modus speelt vanaf 1 oktober, dan kan je verschillende kostuums vrijspelen die gebaseerd zijn op The Last of Us, Helldivers, Astro Bot en Journey. Deze kostuums zijn dan beschikbaar in de verschillende modi van de game. Hoe dat er dan precies uitziet? Wel, bekijk de beelden hieronder even:

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Ghost of Yōtei Complete Edition verschijnt op 1 oktober voor de PlayStation 5. Als je je alvast wilt voorbereiden, kan je nu al de game updaten.

Bron: Sucker Punch
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 363 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sucker Punch

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

2 oktober 2025

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar de_Bozebuurman
de_Bozebuurman
lvl3 XP Farmer
56 minuten geleden

Komt Legends nog terug zoals het vorige deel? Dit heb ik toen best wel grijs gespeeld.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Leuke toevoeging! Benieuwd naar de uitbreiding.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Suf en onnodig wat mij betreft. Maar ik geef dan ook niets om cosmetics

0
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