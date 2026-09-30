Vanaf morgen krijgt Ghost of Yōtei de zogenaamde Complete Edition, een nieuwe versie van de game met heel wat extra content. Uiteraard is er de 'Echoes of Sekigahara'-uitbreiding, maar er zitten ook wat leuke cosmetische items in het pakket.

Ontwikkelaar Sucker Punch heeft laten weten dat Ghost of Yōtei 'bezoek' zal krijgen van enkele andere grote Sony-games. Als je de 'Most Wanted'-modus speelt vanaf 1 oktober, dan kan je verschillende kostuums vrijspelen die gebaseerd zijn op The Last of Us, Helldivers, Astro Bot en Journey. Deze kostuums zijn dan beschikbaar in de verschillende modi van de game. Hoe dat er dan precies uitziet? Wel, bekijk de beelden hieronder even:

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Ghost of Yōtei Complete Edition verschijnt op 1 oktober voor de PlayStation 5. Als je je alvast wilt voorbereiden, kan je nu al de game updaten.