Ghost of Yōtei patch bereidt ons voor op de Complete Edition

Ghost of Yōtei keert aan het begin van volgende maand terug met een gloednieuwe 'Complete Edition', zoals vorige maand werd aangekondigd. Er is echter nú al een grote update klaar om te downloaden.

De update is zo'n 30GB groot en dus zou je misschien wel kunnen denken dat je nu al de nieuwe 'Echoes of Sekigahara'-uitbreiding kan spelen. Dat is (jammer genoeg) niet zo, maar vermoedelijk is deze update wel bedoeld om de game voor te bereiden op de Complete Edition-overgang van volgende maand. Toch zijn er wel degelijk nieuwe opties aan de game toegevoegd die je nu al kan verkennen.

In het hoofdmenu is er een 'Beauty of Yōtei'-modus aan de game toegevoegd, die exact doet wat de naam zegt: hij toont je de schoonheid van de gamewereld. Ideaal om op de achtergrond op te zetten als je wat 'zen' wilt creëren in je woonkamer. Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om de stats van het ene stuk uitrusting te behouden, maar dan met de looks van een ander stuk. Leuk voor de fashionista's onder ons.

Ghost of Yōtei: Complete Edition verschijnt op 1 oktober voor de PlayStation 5.