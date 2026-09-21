Ook Disney+ Standaard en Premium krijgen advertentiemodel
Het is vanaf heden mogelijk dat je reclames te zien krijgt bij het gebruik van Disney+. De streamingdienst heeft recentelijk zijn algemene voorwaarden aangepast, waardoor Disney+ Standaard- en Premium-leden voor en/of na een stream advertenties kunnen zien.
Disney heeft de algemene voorwaarden van het platform aangepast. In de revisie wordt aangegeven dat leden met een Disney+ Standaard- of Disney+ Premium-abonnement nu ‘beperkte promotionele content, reclames en promo's voor of na het afspelen van content, clips en trailers voor Disney-content, -producten en -diensten’ kunnen zien. Daarnaast bestaat het Disney+ Standaard met reclame-abonnement. Hiermee kan het zijn dat de content wordt onderbroken door commercials.
Disney+ geeft daarbij aan dat de juniormodus reclamevrij blijft, maar dat gebruikers onder de achttien in de reguliere omgeving getarget kunnen worden met reclame die op hen is afgestemd.
Disney volgt met de introductie van reclames platforms zoals Amazon Prime Video, dat al geruime tijd een soortgelijk aanbod kent. Hoe gaan jullie hierop reageren? Laat het weten in de comments.
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Heb er net weer een maandje opzitten. Reclames is best irritant zeker als je fors betaald iedere maand. Alhoewel ik best veel gekeken heb. Verder hebben we nog steeds Netflix voor de kids. En Prime omdat we naast wat series kijken ook best vaak bestellen. Kost wat, maar het is gewoon makkelijk.
Ik was tevreden met legale alternatieven na al het torrenten in mijn tienerjaren.
Maar op een gegeven komt alle bullshit waar je vanaf was weer terug. Dexter Resurrection dat in Nederland later werd gestreamd dan in Amerika, oplopende prijzen, verlagen van kwaliteit en het toevoegen van reclame aan betaalde abonnementen.
De maat was voor mij een paar maanden geleden vol toen Prime tussen afleveringen door reclame ging tonen.
Inmiddels vermaak ik me prima met Stremio :).
Oké, dan is het geen Disney + meer. Ik geloof niet dat zo'n rijk bedrijf als Disney geen advertentievrije modus kan voorzien voor de duurste abonnementen.
Gewoon weer lekker af en toe een filmpje huren via Pathé Thuis of Prime Video. Heb je sowieso geen reclames. Net als vroeger in de videotheek. Is het een steengoede film? Kopen op 4K blu-ray. Jammer dat zoiets nog niet mogelijk is voor series.
IPTV is illegaal of anders gezegd: diefstal. Doe ik liever niet.
Goed voor ze lekker IP tv nemen beste keuze ooit alle ondemand in handen!!!”
Heb Disney+ al paar weken terug gezet. Al maanden geen of beperkt HDR & 4K waar ik wel voor betaal, en dan moet ik er zelf achteraan bellen voor restitutie? 🖕
Erna nog het casten wat ze eruit moesten halen & nu dit, ze kunnen mijn derriere zoenen😂
Ach, dan maar geen Disney+.
Weet je, wij hebben een tijdje zonder tv aansluiting gezeten (begin jaren 2000, dus ook nog geen internet zoals tegenwoordig) maar je mist het echt niet hoor. Het was zelfs een verademing om niet meer alles te 'moeten' volgen.
Oke doei daar pas ik voor!