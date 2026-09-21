Ook Disney+ Standaard en Premium krijgen advertentiemodel

Het is vanaf heden mogelijk dat je reclames te zien krijgt bij het gebruik van Disney+. De streamingdienst heeft recentelijk zijn algemene voorwaarden aangepast, waardoor Disney+ Standaard- en Premium-leden voor en/of na een stream advertenties kunnen zien.

Disney heeft de algemene voorwaarden van het platform aangepast. In de revisie wordt aangegeven dat leden met een Disney+ Standaard- of Disney+ Premium-abonnement nu ‘beperkte promotionele content, reclames en promo's voor of na het afspelen van content, clips en trailers voor Disney-content, -producten en -diensten’ kunnen zien. Daarnaast bestaat het Disney+ Standaard met reclame-abonnement. Hiermee kan het zijn dat de content wordt onderbroken door commercials.

Disney+ geeft daarbij aan dat de juniormodus reclamevrij blijft, maar dat gebruikers onder de achttien in de reguliere omgeving getarget kunnen worden met reclame die op hen is afgestemd.

Disney volgt met de introductie van reclames platforms zoals Amazon Prime Video, dat al geruime tijd een soortgelijk aanbod kent. Hoe gaan jullie hierop reageren? Laat het weten in de comments.