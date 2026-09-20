Obstacle Overdrive is Micro Machines, maar dan super traag

Wie is er nou niet groot geworden met bestuurbare auto's en een chaotische kinderslaapkamer? Ik in ieder geval wel, en daar lijkt Obstacle Overdrive mooi op in te spelen. In de game zien we een haast Micro Machines-achtige situatie, maar dan bijzonder langzaam.

Overwin blokken, boeken, potloden en knutselwerken, want in Obstacle Overdrive dienen we met radio bestuurbare auto's over een zeer kinderlijk parcours te navigeren. In de game kunnen we niet te snel gaan, want doe je dat wel, dan val je gegarandeerd van het bouwwerk. Obstacle Overdrive kent vijf verschillende wagens die ieder een eigen ‘persoonlijkheid’ hebben. Of dat betekent dat ze ook daadwerkelijk een stem hebben, moet nog blijken.

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Obstacle Overdrive verschijnt op 2 oktober 2026 voor pc. Mocht je er zin in hebben, dan kun je nu de Obstacle Overdrive-demo spelen via de link in de bron!