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Tokyo Game Show 2026

Obstacle Overdrive is Micro Machines, maar dan super traag

Door Rudy Wijnberg
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Wie is er nou niet groot geworden met bestuurbare auto's en een chaotische kinderslaapkamer? Ik in ieder geval wel, en daar lijkt Obstacle Overdrive mooi op in te spelen. In de game zien we een haast Micro Machines-achtige situatie, maar dan bijzonder langzaam.

Overwin blokken, boeken, potloden en knutselwerken, want in Obstacle Overdrive dienen we met radio bestuurbare auto's over een zeer kinderlijk parcours te navigeren. In de game kunnen we niet te snel gaan, want doe je dat wel, dan val je gegarandeerd van het bouwwerk. Obstacle Overdrive kent vijf verschillende wagens die ieder een eigen ‘persoonlijkheid’ hebben. Of dat betekent dat ze ook daadwerkelijk een stem hebben, moet nog blijken.

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Obstacle Overdrive verschijnt op 2 oktober 2026 voor pc. Mocht je er zin in hebben, dan kun je nu de Obstacle Overdrive-demo spelen via de link in de bron!

Bron: Obstacle Overdrive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Obstacle Overdrive
Obstacle Overdrive

Ontwikkelaar

Arcane Ermine

Uitgever

Arcane Ermine

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
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