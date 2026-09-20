Undefeated: Genesis-demo nu te spelen op Steam

Undefeated: Genesis is al even in ontwikkeling, maar nadert in 2027 eindelijk zijn release. We hoeven echter niet langer alleen naar trailers te kijken, want Undefeated: Genesis is zojuist voorzien van een demo.

Albert Hartree, ook wel bekend onder de naam AI, kijkt tegen helden op, maar plotseling is hij zelf de held met compleet eigen superkrachten. AI is echter ver van huis en bevindt zich op een andere planeet. Samen met de bewoners dient de nieuwe held een weg naar huis te vinden, terwijl hij tegelijkertijd de planeet waarop hij zich bevindt moet zien te overleven. Dat doe je door als een echte superheld te vliegen, te vechten en te groeien.

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Undefeated: Genesis verschijnt in 2027 voor PlayStation 5 en pc. De demo is nu te spelen via de link in de bron!