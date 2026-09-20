Undefeated: Genesis-demo nu te spelen op Steam
Undefeated: Genesis is al even in ontwikkeling, maar nadert in 2027 eindelijk zijn release. We hoeven echter niet langer alleen naar trailers te kijken, want Undefeated: Genesis is zojuist voorzien van een demo.
Albert Hartree, ook wel bekend onder de naam AI, kijkt tegen helden op, maar plotseling is hij zelf de held met compleet eigen superkrachten. AI is echter ver van huis en bevindt zich op een andere planeet. Samen met de bewoners dient de nieuwe held een weg naar huis te vinden, terwijl hij tegelijkertijd de planeet waarop hij zich bevindt moet zien te overleven. Dat doe je door als een echte superheld te vliegen, te vechten en te groeien.
Undefeated: Genesis verschijnt in 2027 voor PlayStation 5 en pc. De demo is nu te spelen via de link in de bron!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Obstacle Overdrive is Micro Machines, maar dan super traag
Obstacle Overdrive laat je met bestuurbare auto's over blokken, boeken en knutselwerken klauteren. De game verschijnt in oktober en heeft nu een demo!0 reacties
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Chaos gegarandeerd in de actiegame Marked For Mayhem
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Mycopunk verlaat op 20 oktober de early access
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