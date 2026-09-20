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Tokyo Game Show 2026

Trek erop uit in een oude bus in Hodka

Door Patrick Lamers
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Heb je zin om op avontuur te gaan, dan is de aankondiging van Hodka wellicht eentje om in de gaten te houden. Hodka werd tijdens de PC Gaming Show voor het eerst onthuld en komt ergens volgend jaar te verschijnen.

In Hodka trek je erop uit in een oude bus en ga je gewapend met een metaaldetector op pad om schroot te vinden waarmee je je bus en tools weer kunt upgraden. Dat klinkt allemaal niet bijster ingewikkeld of spannend, maar er zit ook een tijdsdruk achter. Je moet namelijk op tijd terugkeren voordat de nacht valt. Doe je dit niet, dan komt je terecht in een duistere mist en kun je het wel schudden. Door je busje te voorzien van de nodige upgrades verbeter je je trouwe vierwieler zodat je nieuw terrein kunt ontdekken. Ook heb je de schroot die je vind nodig om dingen in je omgeving te repareren, zoals bijvoorbeeld bruggen. Door in de bandensporen van je oom te treden moet je het mysterie rondom de mist zien te ontrafelen.

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Hodka komt ergens volgend jaar uit voor pc via Steam.

Bron: Skystone Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Hodka
Hodka

Ontwikkelaar

Flazm

Uitgever

Skystone Games

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

De droge versie van Dredge?

0
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