Trek erop uit in een oude bus in Hodka

Heb je zin om op avontuur te gaan, dan is de aankondiging van Hodka wellicht eentje om in de gaten te houden. Hodka werd tijdens de PC Gaming Show voor het eerst onthuld en komt ergens volgend jaar te verschijnen.

In Hodka trek je erop uit in een oude bus en ga je gewapend met een metaaldetector op pad om schroot te vinden waarmee je je bus en tools weer kunt upgraden. Dat klinkt allemaal niet bijster ingewikkeld of spannend, maar er zit ook een tijdsdruk achter. Je moet namelijk op tijd terugkeren voordat de nacht valt. Doe je dit niet, dan komt je terecht in een duistere mist en kun je het wel schudden. Door je busje te voorzien van de nodige upgrades verbeter je je trouwe vierwieler zodat je nieuw terrein kunt ontdekken. Ook heb je de schroot die je vind nodig om dingen in je omgeving te repareren, zoals bijvoorbeeld bruggen. Door in de bandensporen van je oom te treden moet je het mysterie rondom de mist zien te ontrafelen.

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Hodka komt ergens volgend jaar uit voor pc via Steam.